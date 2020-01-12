Мовчати з приводу Ірану від Зеленського вимагав Єрмак, – політолог



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Всю комунікацію по катастрофі вів Андрій Єрмак. Він же наполягав на тому, що Зеленський повинен мовчати до останнього

Виступ Зеленського змушені були терміново переписувати через коментарі Данілова

Головним «цапом-відбувайлом» внаслідок катастрофи «Боїнга», мабуть, стане секретар РНБО Олексій Данілов.

Про це з посиланням на власні дані, отримані з оточення президента, оприлюднив у себе в Telegram політолог Тарас Березовець.

«Він (Данілов – ред.) озвучив версію влучення ракети і навіть натякнув на те, що вона була російською, за кілька днів до офіційного визнання провини Іраном», – пояснив експерт.

За словами Березовця, виступ Зеленського змушені були терміново переписувати через коментарі Данілова, якими він видав «страшну таємницю».

«Ніби як Зеленський прийшов в лють від одкровень Данілова. Всю комунікацію по катастрофі вів Андрій Єрмак. Він же наполягав на тому, що Зеленський повинен мовчати до останнього. Але у відставку піде не Єрмак, а Данілов, який єдиний з усіх був в Україні і дав можливість врятувати обличчя», – зазначається у повідомленні.

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