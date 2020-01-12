  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Мовчати з приводу Ірану від Зеленського вимагав Єрмак, – політолог

    • Розсилка
    Всю комунікацію по катастрофі вів Андрій Єрмак. Він же наполягав на тому, що Зеленський повинен мовчати до останнього - Мовчати з приводу Ірану від Зеленського вимагав Єрмак, – політолог
    Всю комунікацію по катастрофі вів Андрій Єрмак. Він же наполягав на тому, що Зеленський повинен мовчати до останнього

    Виступ Зеленського змушені були терміново переписувати через коментарі Данілова

    Головним «цапом-відбувайлом» внаслідок катастрофи «Боїнга», мабуть, стане секретар РНБО Олексій Данілов.

    Про це з посиланням на власні дані, отримані з оточення президента, оприлюднив у себе в Telegram політолог Тарас Березовець.

    «Він (Данілов – ред.) озвучив версію влучення ракети і навіть натякнув на те, що вона була російською, за кілька днів до офіційного визнання провини Іраном», – пояснив експерт.

    За словами Березовця, виступ Зеленського змушені були терміново переписувати через коментарі Данілова, якими він видав «страшну таємницю». 

    «Ніби як Зеленський прийшов в лють від одкровень Данілова. Всю комунікацію по катастрофі вів Андрій Єрмак. Він же наполягав на тому, що Зеленський повинен мовчати до останнього. Але у відставку піде не Єрмак, а Данілов, який єдиний з усіх був в Україні і дав можливість врятувати обличчя», – зазначається у повідомленні.

    Читайте також:
    Авіакатастрофа в Тегерані. Зеленський опинився між небом та землею
    Зеленський відреагував на визнання Іраном провини у збитті літака
    Зеленський: авіакатастрофа в Ірані – це не тема для хайпу та лайків у соцмережах

    Нагадаємо, Зеленський вночі зібрав нараду, щоб зробити одне фото.

    РНБО авіакатастрофа Володимир Зеленський Андрій Єрмак Олексій Данілов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ