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    Події в Україні

    Білецький різко відреагував на поведінку Зеленського в ситуації з Іраном

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    Лідер &laquo;Національного корпусу&raquo;, засновник і перший командир добровольчого полку &laquo;Азов&raquo; Андрій Білецький&nbsp; - Білецький різко відреагував на поведінку Зеленського в ситуації з Іраном
    Лідер «Національного корпусу», засновник і перший командир добровольчого полку «Азов» Андрій Білецький 

    Уникає і слів, і дій, намагаючись відсидітись, щоб не розгубити рейтинг

    Лідер «Національного корпусу», засновник і перший командир добровольчого полку «Азов» Андрій Білецький прокоментував поведінку нинішньої української влади під час кризи, викликаної авіакатастрофою з українським пасажирським літаком в Ірані.

    Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Telegram Білецького.

    «Україна – знову жертва міжнародних розборок. Реакцію влади в цілому та президента зокрема можна описати одним словом: слабкість.

    Зеленський уникає називати речі своїми іменами. Як у війні з Росією, так і під час нинішньої трагедії, яка забрала життя одинадцяти українців. Уникає і слів, і дій, намагаючись відсидітись, щоб не розгубити рейтинг», – зазначив політик.

    На думку Білецького, Україна й надалі буде «жертвою в протистоянні великих гравців», доки нею керуватимуть «шоумени, зациклені на рейтингах, а не на справах держави».

    «Доки влада, якими б не були її прізвища, відкладатиме в довгу шухляду реальне посилення армії та економіки. Доки ми всі будемо задоволені нинішнім становищем України у світі. І доки ми не почнемо серйозну дискусію про повернення ядерного статусу»,- наголосив голова «Нацкорпусу».

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