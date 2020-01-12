Білецький різко відреагував на поведінку Зеленського в ситуації з Іраном



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Лідер «Національного корпусу», засновник і перший командир добровольчого полку «Азов» Андрій Білецький

Уникає і слів, і дій, намагаючись відсидітись, щоб не розгубити рейтинг

Лідер «Національного корпусу», засновник і перший командир добровольчого полку «Азов» Андрій Білецький прокоментував поведінку нинішньої української влади під час кризи, викликаної авіакатастрофою з українським пасажирським літаком в Ірані.

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Telegram Білецького.

«Україна – знову жертва міжнародних розборок. Реакцію влади в цілому та президента зокрема можна описати одним словом: слабкість.

Зеленський уникає називати речі своїми іменами. Як у війні з Росією, так і під час нинішньої трагедії, яка забрала життя одинадцяти українців. Уникає і слів, і дій, намагаючись відсидітись, щоб не розгубити рейтинг», – зазначив політик.

На думку Білецького, Україна й надалі буде «жертвою в протистоянні великих гравців», доки нею керуватимуть «шоумени, зациклені на рейтингах, а не на справах держави».

«Доки влада, якими б не були її прізвища, відкладатиме в довгу шухляду реальне посилення армії та економіки. Доки ми всі будемо задоволені нинішнім становищем України у світі. І доки ми не почнемо серйозну дискусію про повернення ядерного статусу»,- наголосив голова «Нацкорпусу».

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