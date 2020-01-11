Зеленський відреагував на визнання Іраном провини у збитті літака



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Ранок сьогодні не був добрим, але приніс правду. Ще до закінчення роботи міжнародної комісії Іран визнав свою провину в збитті українського літака.

Володимир Зеленський висловив сподівання, що розслідування надалі відбуватиметься без штучних затримок і перепон

Україна очікує офіційних вибачень та об’єктивного розслідування від Ірану, після того, як країна визнала, що український пасажирський літак був збитий військовою ракетою.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Facebook.

«Ранок сьогодні не був добрим, але приніс правду. Ще до закінчення роботи міжнародної комісії Іран визнав свою провину в збитті українського літака. Але наполягаємо на цілковитому визнанні вини. Ми очікуємо від Ірану запевнень у готовності до повного й відкритого розслідування, притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій, офіційних вибачень по дипломатичних каналах», – заявив глава держави.

Володимир Зеленський вислови сподівання, що розслідування надалі відбуватиметься без штучних затримок і перепон.

«Наші 45 фахівців мають отримати повний доступ і взаємодію для встановлення справедливості», – наголосив Президент.

Нагадаємо, у суботу вранці Іран офіційно визнав, що український літак МАУ, який летів із Тегерана до Києва, був «випадково» збитий ракетою. Іранські військові пояснили, що літак був помилково сприйнятий як ворожа ціль після того, як він повернув у бік одного з військових об’єктів.

Раніше Іран категорично заперечував збиття українського літака ракетою.

У суботу, 11 січня, Іран обіцяв провести пресконференцію, на якій оголосити свою версію авіакатастрофи українського літака поблизу Тегерану.

Раніше один з розслідувачів Bellingcat Крісто Грозев повідомив, що ракету, яка могла збити український літак МАУ в Тегерані, ймовірно, було випущено з секретної іранської військової бази IRSG.

Нагадаємо, за інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

До слова, американський телеканал показав 3D-реконструкцію збиття літака МАУ.

Нагадаємо, Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.

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