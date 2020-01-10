Авіакатастрофа в Тегерані. Зеленський опинився між небом та землею

Затяжне мовчання Зеленського після заяв світових лідерів щодо причин авіакатастрофи в Ірані дуже обурило українців

Захід робить викривальні заяви, Іран спростовує, Київ мовчить

Розслідування причин авіакатастрофи літаку Bоeing-737 «Міжнародних авіаліній України» триває, і попередні результати вже є. Про те, що повітряне судно збила іранська ракета, заявили президенти та очільники урядів кількох країн. Так, президент США Дональд Трамп вчора повідомив, що «має підозри» щодо авіакатастрофи в Ірані. «Не хочу говорити тому, що у інших також є підозри. Нас це не стосується. «Боїнг» летів у досить неспокійному регіоні. Вони могли там помилитися. Дехто каже техніка підвела. Я особисто гадаю, що це навіть не питання», - як завжди плутано пояснив Трамп.

За пару годин після цього прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо зробив шокуючу офіційну заяву з приводу авіакатастрофи лайнера «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані. За його даними, український літак був збитий іранського ракетою, про це свідчить розвідка.

Версія зі збиттям літака ракетою відпрацьовувалась слідчими поряд із ще шістьма – про це вчора повідомляв секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Але вже вчора пополудню іноземні ЗМІ одне за одним почали оприлюднювати інформацію про правдивість саме «ракетної» версії. Newsweek із посиланням на представника Пентагону, співробітника американської розвідки і співробітника іракської розвідки, а згодом і телеканал CNN, посилаючись на чиновника, обізнаного зі звітами розвідки, повідомили, що український літак був збитий двома ракетами наземно-повітряного типу «Тор», виготовленими в Росії. Джерело телеканалу стверджує, що в розвідці США бачили, як іранські радіолокаційні сигнали фіксуються на українському літаку, перш ніж він зазнав аварії. The New York Times опублікувала відео, на якому ймовірно зафіксований момент ураження ракетою українського літака в Ірані.

Розслідувачі групи Bellingcat у свою чергу оперативно ідентифікували наземні об’єкти, які були помічені на відео і дійшли до висновку, що воно правдиве і було справді зняте неподалік від місця падіння лайнера і на ньому дійсно зафіксовано момент влучання ракети. Крім того, дослідники створили схему, яка показує, як співвідносяться місце зйомки, місце вибуху літака і траєкторія його польоту до ураження ракетою.

«Вимірявши час, який знадобився камері, щоб почути вибух, ми оцінили відстань до події (червоне коло) та перехресне посилання на геолокацію відео і траєкторію польоту #PS752 (взято з FlightRadar24)», – йдеться в поясненні до картинки у Twitter Bellingcat.

Ба більше, один з розслідувачів цієї групи Крісто Грозев повідомив, що ракету, яка могла збити український літак МАУ в Тегерані, ймовірно, було випущено з секретної іранської військової бази IRSG.

«Використовуючи візуально сприйняту швидкість руху ракети щодо фактично відомої швидкості Тор-М, я зміг обчислити кут відносно траєкторії. Ця відстань від місця запуску становила близько 6,5 км. Один кандидат: секретна база IRSG», - зробив висновок він.

If this video is authentic, it may be showing the actual ascent and impact of 2 missiles hitting #PS752 pic.twitter.com/cGeJn1oYCy — Christo Grozev (@christogrozev) 9 січня 2020 р.

Офіційні заяви

Прем’єр Трюдо не лише оприлюднив дані розвідки, він також підкреслив, що уряд Канади готовий розглянути можливість введення санкцій проти Ірану у разі відмови допустити канадійських фахівців до розслідування причин катастрофи літака. Невдовзі після заяви Трюдо прем'єр Великої Британії Борис Джонсон теж повідомив, що існує «купа інформації», яка підтверджує, що український літак Boeing 737-800 МАУ могла збити іранська ракета, однак зауважив, що «це цілком могло статися ненавмисно».

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон вже сьогодні заявив, що «Австралія отримала інформацію, аналогічну тій, про яку говорили і прем'єр-міністр Канади, і Сполучені Штати». Разом із тим він переконаний, що падіння українського Boeing 737 «не передбачає умисних дій» і закликав провести повне і прозоре розслідування.

За даними ВВС, американська спецслужба отримала сигнали з радіолокатора та виявила постріли з двох ракетнопускових установок, ймовірно, SA-15 ( зенітно-ракетного комплексу «Тор» російського виробництва), після чого був зафіксований вибух.

Тим часом у Російській Федерації не бачать підстав звинувачувати Іран у катастрофі українського літака Boeing-737. Так, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков за підсумками зустрічі зі своїм японським колегою Такео Морі. «Починати якісь ігри щонайменше негідно. Ніяких підстав, я впевнений, немає, щоб на подібній стадії виступати з подібного роду гучними заявами», — сказав він.

Україна сумнівається?

Загадкова катастрофа українського «Боїнга» в Тегерані поставила українську владу в складне становище. В черговий раз. Почалось усе зі скандальної поїздки президента Володимира Зеленського в Оман. З цієї держави він повернувся до Києва лише через добу після трагічної події у Тегерані та провів загадкову нічну нараду на Банковій.

Наразі ж Зеленського критикують за провали в комунікаціях та відсутність чіткої позиції щодо катастрофи. Адже кілька світових лідерів – США, Канади, Британії, Австралії – з посиланням на дані своїх розвідок вже напряму звинуватили Іран в ураженні літака ракетою «земля-повітря». Український же президент досі виступає з дуже абстрактними заявами про те, що «версія про влучання ракети в літак не виключається, але станом на сьогодні не є підтвердженою», а також закликає міжнародних партнерів надати всю інформацію щодо об’єктивного розслідування.

Такі миролюбні заяви Зеленського, звісно, цілком в дусі його політики. Так сталося, що з самого початку каденції українського президента намагаються втягнути в конфлікти та зайняти чітку позицію (демократи vs республіканці США), а він дуже болісно сприймає такі спроби. Подобатись усім – від цієї акторської звички він не може позбутись і в політиці. Але якщо неприємна історія з імпічментом Дональда Трампа стосувалася України лише побіжно, то авіатроща літака МАУ стосується нас напряму. Поки що схоже, що український лайнер став випадковою жертвою, як свого часу заручниками обставин виявилися нещасні три сотні пасажирів малайзійського «Боїнга» над Донбасом. Власне, і ті глави держав, які заявили про ракетний удар, дуже обережно натякають на його випадковий характер, пов'язаний з напруженістю в близькосхідному регіоні. Це виглядає як надання можливості Ірану зберегти обличчя, визнавши свою провину, але з поправкою на її випадковість.

Затяжне мовчання Зеленського після заяв світових лідерів дуже обурило соцмережі. Вони стали вимагати від нього термінового скликання РНБО, парламентських комітетів з національної безпеки та оборони та закордонних справ, переривання відпустки голови Служби безпеки та хоч якихось заяв. Втім на захист президента піднялись депутати його фракції та численні прихильники.

Одіозний нардеп Максим Бужанський закликав дочекатись висновків спеціалістів і не розводити істерику, його колега зі «Слуги народу» Олександр Дубінський зауважив, що про провину Ірану заявляють виключно англосакси та закликав спиратись на факти, а голова комітету з закордонних справ Богдан Яременко заявив, що поки американці не надіслали українській стороні доказів ракетного удару, а приєднання України до звинувачень Ірану може завадити роботі українських фахівців, які зараз працюють на місці катастрофи. Телеграм-канали, близькі до Офісу президента, повідомляють, що на Зеленського йде шалений тиск з боку посольства США, а він намагається не втягнутись в міжнародний конфлікт. Коротше, доведеться ще почекати заяви українського президента про те, що ж саме відбулося в Тегерані.

Ще один пікантний момент: якщо Іран буде стояти на своєму і повторювати мантру про технічні негаразди літака, не визнає версію з ракетою і його агресивний союзник Росія. Саме з нею український президент зараз намагається налагодити відносини. Додатково загострює ситуацію той факт, що іранські ПВО при ударі по українському «Боїнгу» могли використовувати російську ракету «Тор» – цю версію в ряду пріоритетних вже озвучував секретар РНБО Олексій Данилов. Тож Зеленському з його «травоїдним» політичним стилем в такій ситуації доводиться обирати кожне слово.

Тим часом вже сьогодні міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у Twitter повідомив, що посольство США в Україні передало президенту Володимиру Зеленському дані щодо авіакатастрофи в Ірані.

«Отримали важливі дані, які будуть оброблені нашими фахівцями. Очікуємо розмови Зеленського з держсекретарем США», - зазначив Пристайко.

За словами міністра, Зеленський уже провів зустріч з деякими представниками США, зокрема, з тимчасово повіреною Крістіною Квін.

Тим часом Україна не робить жодних, принаймні, помітних громадянам – рухів і всередині країни. Так, минуло понад дві доби з моменту найбільшої в історії вітчизняної цивільної авіації катастрофи, а комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони досі не провів позачергового засідання з цього приводу. Нардепи вважають, що для цього… немає підстав. Про це «Главкому» розказав Михайло Забродський, заступник голови комітету з питань нацбезпеки і оборони, нардеп від «Європейської солідарності». «До тих пір, поки події навколо авіатрощі жодним чином не впливають на законодавче поле, особисто я не бачу необхідності для того, щоб комітет збирався на засідання», - зазначив він.

Разом із тим, Забродський запевнив, що комітет тримає руку на пульсі подій. «Крім загальнодоступних джерел інформації у нас є свої надійні джерела, ми також підтримуємо зв’язок із державними органами, серед функцій яких є відслідковування перебігу цих подій», - сказав він.

У свою чергу Геннадій Зубко, віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України у 2014-2019 роках підказав українській владі: нашій урядовій комісії потрібно заявити про необхідність видачі уламків літака після проведення першої технічної експертизи на місці. За його словами, уламки літака та відновлення його на стенді, за прикладом наших Нідерландських колег в розслідуванні ракетної атаки та катастрофи МН-17, дасть можливість остаточної технічної експертизи, але вже на території України.

Іран: «Их там нет»

У Ірані ж усі звинувачення відкидають. Речник уряду Ірану Алі Рабей назвав брехливими заяви про те, що український літак був збитий ракетою місцевих сил. «Це брехня, і ніхто не візьме на себе відповідальність за велику брехню», - зазначив він.

Рабей рекомендував уряду США стежити за результатами слідчого комітету, а не брехати і розробляти психологічні операції. «Дуже шкода, що ця психологічна операція уряду США і тих, хто підтримує її свідомо і несвідомо, додає гіркоти до почуттів сімей загиблих, і, поширюючи цю брехню, переслідує свою мету», - заявив представник іранського уряду.

Речник уряду Ірану Алі Рабей назвав брехливими заяви про те, що український літак був збитий ракетою місцевих сил

Глава управління цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде, за даними CNN, теж ставить під сумнів висновки розвідки західних країни. «Якщо ракета або реактивний снаряд потраплять в літак, це буде вільним падінням», — сказав він.

За словами Абедзаде, після зльоту літак ще летів п’ять хвилин, а «пілот намагався повернутися в аеропорт, але йому це не вдалося». «Як літак може бути збитий ракетою або снарядом», а потім пілот «спробує повернутися в аеропорт?», — запитує Абедзаде.

Іранська сторона також заявила, що розслідування катастрофи може розтягнутися на два роки. Перед тим повідомивши, що частина інформації з самописців знищеного лайнера була втрачена.

Водночас місцева влада зазначила, що у справі розшифровки даних чорних скриньок з літака МАУ звернеться за допомогою до інших країн, серед яких була названа Росія, а також Франція, Канада або Україна.

Глава відділу розслідування надзвичайних подій Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайефар заявив, що чорні скриньки з українського літака в даний час оцінюються в лабораторії тегеранського аеропорту Мехрабад. За його словами, українська сторона дала згоду на проведення аналізу стану бортових сапописців.

Домисли, спростування та висновки

В цих умовах в мережі та у окремих ЗМІ виринають неймовірні деталі та версії трагедії. Вчора місцеве видання «Таврійські новини» із посиланням на власні джерела стверджувало неймовірне. Начебто новокаховчанка Катерина Статник, яка була бортпровідницею на рейсі з Тегерана, встигла телефоном повідомити батькам, що літак нібито обстрілюють.

Офіс генпрокурора офіційно назвав інформацію про дзвінок стюардеси неправдивою. «У мережі Інтернет була поширена інформація про те, що один із членів екіпажу літака рейсу PS 752 Тегеран - Київ зробив дзвінок своїй матері та сказав про те, що літак падає у зв'язку з обстрілом. Дана інформація не відповідає дійсності, як показали результати проведених слідчих дій», - йдеться у повідомленні.

Крім того, у ЗМІ теж з’явилося спростування цієї інформації. Старша сестра Катерини Ольга заявила, що бортпровідниця не дзвонила рідним під час аварії літака. «Такого не було. Вона не дзвонила нікому. Це все дурниця. Я лише сподіваюсь, що все сталося швидко і вона нічого не відчула», - розповіла Ольга.

Одеські пілоти-інструктори у присутності журналістів спробували по секундах відтворити політ літака МАУ на симуляторі, аби виявити, що могло спричинити падіння. За умов відмови двигуна літак не падав би різко донизу, а тримався б у повітрі, каже інструктор Семен Пастерначенко. «Цей борт може впевнено літати на одному двигуні. Опинившись на висоті семи тисяч футів, навіть при втраті обох двигунів його можна посадити назад», - зазначив він.

Пілоти також не вірять у несправність судна. «Якби була відмова і була пожежа, то вони б вирішили зробити хоч якийсь маневр. Машина могла їх записати. Все сталося миттєво», - констатує пілот Вадим Громов.

Експертів насторожує, що літак розпався просто у повітрі. Вони ретельно аналізують пошкодження судна з місця авіатрощі. Кажуть, що в ситуації з технічною несправністю чи помилкою екіпажу, літак виглядав би зовсім по іншому.

«Коли літак собі вибрав майданчик (для аварійної посадки – «Главком»), то він вирівнює все, як на смузі. А тут паркани на місці: ось один, другий. І уламки лежать. Це про що говорить, що вони вертикально впали зверху. Літак не заходив на вимушену, а він просто був некерований і падав як камінь», - робить висновок Вадим Громов.

За висновками одеських експертів, літак щось зруйнувало ззовні.

Павло Вуєць, Наталія Сокирчук, «Главком»

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