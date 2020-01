Авіакатастрофа в Тегерані. Зеленський опинився між небом та землею

Захід робить викривальні заяви, Іран спростовує, Київ мовчить

Розслідування причин авіакатастрофи літаку Bоeing-737 «Міжнародних авіаліній України» триває, і попередні результати вже є. Про те, що повітряне судно збила іранська ракета, заявили президенти та очільники урядів кількох країн. Так, президент США Дональд Трамп вчора повідомив, що «має підозри» щодо авіакатастрофи в Ірані. «Не хочу говорити тому, що у інших також є підозри. Нас це не стосується. «Боїнг» летів у досить неспокійному регіоні. Вони могли там помилитися. Дехто каже техніка підвела. Я особисто гадаю, що це навіть не питання», - як завжди плутано пояснив Трамп.

За пару годин після цього прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо зробив шокуючу офіційну заяву з приводу авіакатастрофи лайнера «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані. За його даними, український літак був збитий іранського ракетою, про це свідчить розвідка.

Версія зі збиттям літака ракетою відпрацьовувалась слідчими поряд із ще шістьма – про це вчора повідомляв секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Але вже вчора пополудню іноземні ЗМІ одне за одним почали оприлюднювати інформацію про правдивість саме «ракетної» версії. Newsweek із посиланням на представника Пентагону, співробітника американської розвідки і співробітника іракської розвідки, а згодом і телеканал CNN, посилаючись на чиновника, обізнаного зі звітами розвідки, повідомили, що український літак був збитий двома ракетами наземно-повітряного типу «Тор», виготовленими в Росії. Джерело телеканалу стверджує, що в розвідці США бачили, як іранські радіолокаційні сигнали фіксуються на українському літаку, перш ніж він зазнав аварії. The New York Times опублікувала відео, на якому ймовірно зафіксований момент ураження ракетою українського літака в Ірані.

Розслідувачі групи Bellingcat у свою чергу оперативно ідентифікували наземні об’єкти, які були помічені на відео і дійшли до висновку, що воно правдиве і було справді зняте неподалік від місця падіння лайнера і на ньому дійсно зафіксовано момент влучання ракети. Крім того, дослідники створили схему, яка показує, як співвідносяться місце зйомки, місце вибуху літака і траєкторія його польоту до ураження ракетою.

«Вимірявши час, який знадобився камері, щоб почути вибух, ми оцінили відстань до події (червоне коло) та перехресне посилання на геолокацію відео і траєкторію польоту #PS752 (взято з FlightRadar24)», – йдеться в поясненні до картинки у Twitter Bellingcat.

Ба більше, один з розслідувачів цієї групи Крісто Грозев повідомив, що ракету, яка могла збити український літак МАУ в Тегерані, ймовірно, було випущено з секретної іранської військової бази IRSG.

«Використовуючи візуально сприйняту швидкість руху ракети щодо фактично відомої швидкості Тор-М, я зміг обчислити кут відносно траєкторії. Ця відстань від місця запуску становила близько 6,5 км. Один кандидат: секретна база IRSG», - зробив висновок він.

If this video is authentic, it may be showing the actual ascent and impact of 2 missiles hitting #PS752 pic.twitter.com/cGeJn1oYCy