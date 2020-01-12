Іранські ЗМІ підтримали антиурядові протести, які почалися через авіакатастрофу літака МАУ



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Зображення та повідомлення про протести транслювалися державними інформаційними агентствами

Іранські ЗМІ у неділю підтримали протестувальників, які в суботу вимагали відставки верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї після визнання факту збивання українського літака авіакомпанії МАУ іранськими військовими.

Про це повідомляє Reuters.

Спецпризначенці застосували сльозогінний газ проти тисяч іранців, які ввечері в суботу вийшли на вулиці столиці та інших міст, спрямовуючи свій гнів на вищу владу Ірану, верховного лідера Алі Хаменеї, багато з них скандували «Смерть диктатору».

Зображення та повідомлення про протести транслювалися державними інформаційними агентствами.

За повідомленнями жителів Тегерана, поліція посилила свою присутність в столиці в неділю вранці.

«Вибачся і подай у відставку», – йдеться у заголовку недільного випуску іранської поміркованої газети Etemad daily.

Інша поміркована щоденна газета, Jomhuri-ye Eslami, написала в редакційній статті: «Ті, хто затримав оприлюднення причин авіакатастрофи і підірвав довіру людей до істеблішменту, повинні бути звільнені або повинні піти у відставку».

Критика влади Ірану не є чимось незвичайним, але вона має тенденцію залишатися у вузьких межах, зазначає агентство.

Втім, нападки преси і протести посилюють проблеми, що стоять перед істеблішментом, який в листопаді зіткнувся з найкривавішими заворушеннями в країні з часів Ісламської революції 1979 року.

Протести спалахнули після того як влада Ірану визнала у суботу, що її військові випадково збили літак «Міжнародних авіаліній України» через кілька хвилин після зльоту у середу. Протести поширилися по всьому Ірану, включаючи такі великі міста, як Шираз, Ісфахан, Хамедан і Орумія.

Протягом декількох днів іранські офіційні особи рішуче заперечували свою провину.

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