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МВФ змінив главу місії в Україні: що про нього відомо

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
МВФ змінив главу місії в Україні: що про нього відомо
Грей в Іраку, 2018 рік, на фото другий зліва
фото: twitter.com/elizabetching)

Гевін Грей має досвід роботи в країнах з економіками, що розвиваються

Головою місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні стане Гевін Грей. Він змінить на цій посаді Іванну Владкову-Голлар з 20 вересня. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на  заяву представництва МВФ в Україні, яка потрапила в їхнє розпорядження.  

«Пан Грей має суттєвий досвід роботи в економіках, що розвиваються», – йдеться в повідомленні постійного представника МВФ в Україні Ваграма Степаняна.

Як зазначив Ваграм Степанян, Грей – громадянин Великої Британії.  

За інформацією Bloomberg, Грей займав пост глави місії в Іраку з 2018 по 2020 рік, де МВФ виділи гроші для відновлення країни після війни. 

Нагадаємо, Іванна Владкова Голлар очолювала місію МВФ в Україні з травня 2020 року. 

Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва 14 вересня заявила, що МВФ планує розробити нову довгострокову програму кредитування для України. Її почнуть обговорювати вже незабаром. 

Нагадаємо, Кабмін запропонував МВФ активізувати спільну роботу над новою програмою.

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Теги: МВФ гроші Україна

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