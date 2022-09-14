МВФ готує нову програму для України

Очільниця МВФ поділилася планами про нову програму після розмови з українським президентом

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила про початок роботи над новою довгостроковою кредитною програмою для України. Про це вона сказала в інтерв'ю Центру глобального розвитку після телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським.

«Ми обговорили довгострокову співпрацю з Україною і шлях до програми, яка принесла б більшу користь України… Ми домовилися, що місія Фонду співпрацюватиме з економічною групою України протягом наступних тижнів», – розказала вона.

Однак очільниця МВФ не назвала параметрів нової програми, хоча підтвердила, що, поки розробляється програма, Фонд збирається надати Україні додаткове екстрене фінансування. Його розмір буде таким самим, що й у березні – близько $1,4 млрд.

«(Зеленський) сказав, що очікує на продовження співпраці Фонду з Україною в тому, де ми найкращі, – у макроекономіці, монетарній політиці. Вони протягом цих місяців звертаються до нас з дуже конкретними запитаннями, продиктованими дійсністю», – сказала Георгієва.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський у вівторок, 13 вересня, мав телефонну розмову із главою МВФ Кристаліною Георгієвою, під час якої обговорив подальшу фінансову допомогу.

«Провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою. Подякував за виділені $1,4 млрд додаткової підтримки. Обговорили майбутню співпрацю для зміцнення фінансової стабільності України», – розповів Зеленський у своєму Twitter.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів запропонував активізувати спільну роботу над новою програмою з Міжнародним валютним фондом.

Також повідомлялося, що наприкінці липня Україна звернулася до МВФ за додатковим фінансуванням.

До слова, як повідомила раніше заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова, країни-партнери України і міжнародні фінансові організації поінформували, що всього цього року сума допомоги становитиме близько $28 млрд.