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    Економіка

    МВФ окреслив позицію щодо подальшої підтримки України

    Підтримка макроекономічної стабільності України зараз повинна залишатися пріоритетом - МВФ окреслив позицію щодо подальшої підтримки України
    Підтримка макроекономічної стабільності України зараз повинна залишатися пріоритетом
    фото з відкритих джерел

    Фонд у березні виділив $1,4 млрд екстреного фінансування для України

    Міжнародний валютний фонд (МВФ) назвав «вражаючим» реагування української влади на фінансово-економічні наслідки російського вторгнення та підкреслив, що макроекономічна допомога України повинна залишатися пріоритетним напрямком для міжнародних донорів. Про це заявив у швейцарському Лугано директор Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер, передає «Укрінформ».

    «Реакція влади на економічні та фінансові наслідки війни була вражаючою», – підкреслив представник Фонду.

    Каммер нагадав, що на підтримку політичних зусиль та потреб у фінансуванні України від початку російського вторгнення міжнародні партнери забезпечили екстрене фінансування. Зокрема, МВФ у березні виділив $1,4 млрд, а також оперативно створив Спеціальний адміністрований рахунок для грантів і позик від донорів. При цьому кошти з Канади й Німеччини вже були виплачені Україні.

    «Підтримка макроекономічної стабільності зараз – як платформи для відновлення та реконструкції – повинна залишатися пріоритетом. Вміле економічне управління в Україні необхідно доповнювати подальшою зовнішньою фінансовою підтримкою», – наголосив він.

    За словами представника МВФ, таке фінансування необхідне, щоб допомогти забезпечити нагальні потреби України без створення додаткових загроз її макроекономічній стабільності. При цьому представник Фонду підкреслив, що ефективне й прозоре врядування в Україні, а також ефективна координація між донорами і урядом «є критично важливими для відновлення».

    Водночас глава Європейського департаменту МВФ підкреслив, що проведення Україною реформ з метою зміцнення інституцій та державної політики «сприятиме трансформації економіки та підвищить зростання й рівень життя українського народу».

    Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль виступив на Міжнародній конференції з питань відновлення України у швейцарському Лугано. За словами прем'єра, відбудову України оцінюють у $750 млрд.

    Президент Володимир Зеленський під час виступу на Міжнародній конференції з питань відновлення України в швейцарському Лугано заявив, що Україна пропонує свій національний План відбудови, на фундаменті якого можна буде реалізувати кожну ініціативу, кожну ідею, а також повністю раціонально і саме в українських інтересах використовувати кошти, які спрямовуватимуться на відбудову країни.

    Як відомо, 4-5 липня у швейцарському Лугано відбулася Конференція з відновлення України після військової агресії з боку Росії. Представники понад 40 країн і близько 20 міжнародних організацій за результатами зустрічі схвалили декларацію і пообіцяли підтримувати Україну.

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    Теги: МВФ війна Україна #stoprussia
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    МВФ окреслив позицію щодо подальшої підтримки України