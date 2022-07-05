МВФ окреслив позицію щодо подальшої підтримки України

Фонд у березні виділив $1,4 млрд екстреного фінансування для України

Міжнародний валютний фонд (МВФ) назвав «вражаючим» реагування української влади на фінансово-економічні наслідки російського вторгнення та підкреслив, що макроекономічна допомога України повинна залишатися пріоритетним напрямком для міжнародних донорів. Про це заявив у швейцарському Лугано директор Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер, передає «Укрінформ».

«Реакція влади на економічні та фінансові наслідки війни була вражаючою», – підкреслив представник Фонду.

Каммер нагадав, що на підтримку політичних зусиль та потреб у фінансуванні України від початку російського вторгнення міжнародні партнери забезпечили екстрене фінансування. Зокрема, МВФ у березні виділив $1,4 млрд, а також оперативно створив Спеціальний адміністрований рахунок для грантів і позик від донорів. При цьому кошти з Канади й Німеччини вже були виплачені Україні.

«Підтримка макроекономічної стабільності зараз – як платформи для відновлення та реконструкції – повинна залишатися пріоритетом. Вміле економічне управління в Україні необхідно доповнювати подальшою зовнішньою фінансовою підтримкою», – наголосив він.

За словами представника МВФ, таке фінансування необхідне, щоб допомогти забезпечити нагальні потреби України без створення додаткових загроз її макроекономічній стабільності. При цьому представник Фонду підкреслив, що ефективне й прозоре врядування в Україні, а також ефективна координація між донорами і урядом «є критично важливими для відновлення».

Водночас глава Європейського департаменту МВФ підкреслив, що проведення Україною реформ з метою зміцнення інституцій та державної політики «сприятиме трансформації економіки та підвищить зростання й рівень життя українського народу».

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль виступив на Міжнародній конференції з питань відновлення України у швейцарському Лугано. За словами прем'єра, відбудову України оцінюють у $750 млрд.

Президент Володимир Зеленський під час виступу на Міжнародній конференції з питань відновлення України в швейцарському Лугано заявив, що Україна пропонує свій національний План відбудови, на фундаменті якого можна буде реалізувати кожну ініціативу, кожну ідею, а також повністю раціонально і саме в українських інтересах використовувати кошти, які спрямовуватимуться на відбудову країни.

Як відомо, 4-5 липня у швейцарському Лугано відбулася Конференція з відновлення України після військової агресії з боку Росії. Представники понад 40 країн і близько 20 міжнародних організацій за результатами зустрічі схвалили декларацію і пообіцяли підтримувати Україну.