Кабмін запропонував МВФ активізувати спільну роботу над новою програмою
Шмигаль обговорив цю ініціативу з директором Європейського департаменту МВФ
Кабінет Міністрів пропонує активізувати спільну роботу над новою програмою з Міжнародним валютним фондом. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Шмигаль провів розмову з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.
«Уряд пропонує активізувати спільну роботу над новою програмою з МВФ. Повідомив про це під час розмови з Альфредом Каммером. Поки ЗСУ протистоять агресії РФ та захищають весь цивілізований світ, працюємо над посиленням економічної стійкості України», - зазначив Шмигаль.
За його словами, підтримка партнерів важлива.
Уряд пропонує активізувати спільну роботу над новою програмою з #МВФ. Повідомив про це під час розмови з Альфредом Каммером. Поки #ЗСУ 🇺🇦 протистоять агресії рф та захищають весь цивілізований світ, працюємо над посиленням економічної стійкості 🇺🇦. Підтримка партнерів важлива!— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) August 4, 2022
Нагадаємо, Україна до кінця року має намір укласти угоду з Міжнародним валютним фондом (МВФ) на $15-20 млрд.
Нацбанк сподівається на програму обсягом до $20 млрд на два або три роки у формі резервної угоди (stand-by) або механізму розширеного фінансування (EFF). Угода на $20 млрд стане другим за величиною діючим в даний час кредитом МВФ після Аргентини.
Зауважимо, що останньою позикою МВФ Україні була екстрена фінансова підтримка в розмірі $1,4 млрд, погоджена в березні, що еквівалентно 50% квоти країни у фонді.
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