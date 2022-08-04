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Кабмін запропонував МВФ активізувати спільну роботу над новою програмою

Альона Боженко
Сьогодні, 21:45 glavcom.ua
Кабмін запропонував МВФ активізувати спільну роботу над новою програмою
Уряд пропонує МВФ активізувати роботу над новою програмою
фото із відкритих джерел

Шмигаль обговорив цю ініціативу з директором Європейського департаменту МВФ

Кабінет Міністрів пропонує активізувати спільну роботу над новою програмою з Міжнародним валютним фондом. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Шмигаль провів розмову з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.

«Уряд пропонує активізувати спільну роботу над новою програмою з МВФ. Повідомив про це під час розмови з Альфредом Каммером. Поки ЗСУ протистоять агресії РФ та захищають весь цивілізований світ, працюємо над посиленням економічної стійкості України», - зазначив Шмигаль.

За його словами, підтримка партнерів важлива.

Нагадаємо, Україна до кінця року має намір укласти угоду з Міжнародним валютним фондом (МВФ) на $15-20 млрд.

Нацбанк сподівається на програму обсягом до $20 млрд на два або три роки у формі резервної угоди (stand-by) або механізму розширеного фінансування (EFF). Угода на $20 млрд стане другим за величиною діючим в даний час кредитом МВФ після Аргентини.

Зауважимо, що останньою позикою МВФ Україні була екстрена фінансова підтримка в розмірі $1,4 млрд, погоджена в березні, що еквівалентно 50% квоти країни у фонді.

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Теги: гроші Кабмін МВФ

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