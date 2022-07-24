МВС повідомило, кого в першу чергу призвуть до ЗСУ

Єнін: «Порушників комендантської години ми беремо «на олівець».

Порушників комендантської години беруть «на олівець» для центрів комплектування Збройних Сил України. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін, повідомляє «Телеграф».

Єнін зазначив, що у поліції налагоджено щільне співробітництво з центрами комплектування ЗСУ.

«Порушників комендантської години ми беремо «на олівець». Це не означає, що вони будуть призвані до лав ЗСУ вже завтра. Але коли постане питання про це, то саме на таку категорію людей військові комісари подивляться в першу чергу», – сказав він.

Єнін додав, що не бачить нічого поганого у врученні повісток на блокпостах і вулицях.

«Потрібно визначитися: ми хочемо якомога швидше отримати наші території звільненими або ми будемо покладатися виключно на добровольців? Багато моїх друзів, знайомих воюють на фронті. Деякі з них загинули, деякі отримали поранення. При тому, що значна частина цих людей могла б уникнути війни, оскільки вони не були в першій черзі мобілізації. А деякі активно проводять час на пляжах або вечірках. Це все несправедливо», – сказав Єнін.

Як повідомлялося, Рада готує штрафи для порушників комендантської години. Автори законопроєкту пропонують доповнити Кодекс адміністративних правопорушень новою статею 210-2. Вона визначає покарання за порушення комендантської години, тобто перебування у певний період доби, під час дії воєнного стану, на вулицях та в інших громадських місцях або рух транспортних засобів, без спеціально виданих перепусток або посвідчень.

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