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    Політика

    Стало відомо, коли комісія оголосить переможця на посаду голови АРМА

    Стало відомо, коли комісія оголосить переможця на посаду голови АРМА
    фото: 24tv.ua

    За законом НАЗК повинно провести спецперевірку кандидатів, але наразі відомство їх не проводить

    Комісія з відбору голови Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) планує 29 липня оголосити переможця конкурсу на посаду керівника відомства. Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов в ефірі телемарафону.

    Він зазначив, що за законом НАЗК повинно провести спецперевірку кандидатів, але наразі відомство їх не проводить. Немчінов додав, що для того, аби усунути цю колізію, Кабмін розробив роз'яснення від Мін'юсту, НАЗК і інших органів для того, щоб комісія розпочала процедуру співбесід.

    «Такі співбесіди відбулися на цьому і минулому тижні. Десять претендентів були у фіналі, троє з них зняли свої кандидатури. Із сімома претендентами відбулися співбесіди і, за попередньою інформацією, яка є в секретаріаті Кабінету міністрів України, 29 липня комісія планує своє засідання, на якому вони запропонують Кабміну кандидатуру переможця для призначення на посаду керівника АРМА», – сказав Немчінов.

    Як раніше повідомлялося, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило колишньому голові Нацагентства з управління арештованим майном (АРМА) Антону Янчуку про підозру у зловживанні владою та розтраті 426 млн гривень.

    Читайте також: Хранитель майна корупціонерів. Що відбувається з конкурсом на керівника АРМА?
    Теги: Кабмін росія окупанти НАБУ війна НАЗК Україна АРМА окупація Олег Немчінов #stoprussia
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    Стало відомо, коли комісія оголосить переможця на посаду голови АРМА