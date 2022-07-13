Рада готує штрафи для порушників комендантської години

Парламентарі пропонують доповнити Кодекс адмінправопорушень новою статею

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає запровадження адміністративної відповідальності за порушення комендантської години в умовах дії воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту парламенту.

Автори законопроєкту пропонують доповнити Кодекс адміністративних правопорушень новою статею 210-2. Вона визначає покарання за порушення комендантської години, тобто перебування у певний період доби, під час дії воєнного стану, на вулицях та в інших громадських місцях або рух транспортних засобів, без спеціально виданих перепусток або посвідчень.

У разі порушення комендантської години може бути попередження або штраф від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510-850 грн).

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Якщо порушник протягом року знову вчинить вказане адміправопорушення, доведеться платити більший штраф – від 1,7 тис. до 3,4 тис. грн.

Нардепи-розробники наголосили, що головним завданням законопроєкту є усунення реальної загрози життю і безпеці населення, підвищення обороноздатності, а також для забезпечення громадського порядку під час дії воєнного стану.

Станом на 13 липня проєкт закону направлено на розгляд парламентського комітету.

Нагадаємо, що в Україні триває 140-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», на початку липня очільник Міністерства внутрішніх справ України Денис Монастирський наголосив, що комендантська година в Україні введена з метою забезпечення безпеки громадян та протидії диверсійним групам. Тож він закликав українців дотримуватися всіх обмежень.

За словами голови МВС, проблемою є те, що не всі українці дотримуються умов комендантської години і це, за його словами, питання до законодавців, щоб була встановлена належна відповідальність за порушення комендантської години. Зокрема, мається на увазі адміністративна відповідальність.

Як відомо, на Донеччині з 4 липня місцева влада скоротила тривалість комендантської години. До відома, у центрі Броварів бійці одного з добровольчих формувань територіальної громади стріляли в порушника комендантської години.