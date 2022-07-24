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    Думки вголос

    Що пропонує українцям режим Путіна

    Путін може декларувати будь-що про свої цілі в Україні, але... - Що пропонує українцям режим Путіна
    Путін може декларувати будь-що про свої цілі в Україні, але...

    Щоб підкорити народ, недостатньо його завоювати силою

    Мовою оригіналу

    Идеи, с которыми Путин хотел воссоздать союз с Украиной еще как-то резонировали с желаниями некоторых граждан в восточных и южных областях.

    До 24-го февраля этого года.

    После того как российская армия начала расстреливать русскоязычные города из артиллерии и сбрасывать неуправляемые бомбы, декларируя спасение жителей, сами жители сразу все поняли.

    Иллюзий по поводу братских народов развеялись.

    Российская верхушка и пропагандисты могут декларировать что угодно про свои цели в Украине, но лояльности граждан не сыскать.

    У нас разная политическая культура и не промыты мозги пропагандой.

    Чтобы покорить народ, недостаточно его завоевать силой. Нужно предложить некие идеи, образ жизни и объяснить ради чего это все.

    Что предлагает для украинцев режим Путина?

    Никто не знает. А силой не получилось.

    Дело в том, что на эти вопросы сейчас нет ответа даже у россиян.

    А они все чаще раздаются в России.

    Джерело: блог Олексія Арестовича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Що пропонує українцям режим Путіна