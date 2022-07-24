Що пропонує українцям режим Путіна

Путін може декларувати будь-що про свої цілі в Україні, але...

Щоб підкорити народ, недостатньо його завоювати силою

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Идеи, с которыми Путин хотел воссоздать союз с Украиной еще как-то резонировали с желаниями некоторых граждан в восточных и южных областях.

До 24-го февраля этого года.

После того как российская армия начала расстреливать русскоязычные города из артиллерии и сбрасывать неуправляемые бомбы, декларируя спасение жителей, сами жители сразу все поняли.

Иллюзий по поводу братских народов развеялись.

Российская верхушка и пропагандисты могут декларировать что угодно про свои цели в Украине, но лояльности граждан не сыскать.

У нас разная политическая культура и не промыты мозги пропагандой.

Чтобы покорить народ, недостаточно его завоевать силой. Нужно предложить некие идеи, образ жизни и объяснить ради чего это все.

Что предлагает для украинцев режим Путина?

Никто не знает. А силой не получилось.

Дело в том, что на эти вопросы сейчас нет ответа даже у россиян.

А они все чаще раздаются в России.

Джерело: блог Олексія Арестовича

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