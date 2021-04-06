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    МЗС: фейки про вбитих дітей – елемент операцій РФ проти України

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    Stopfake спростував неправдиву інформацію РФ про загибель дитини на Донбасі - МЗС: фейки про вбитих дітей – елемент операцій РФ проти України
    Stopfake спростував неправдиву інформацію РФ про загибель дитини на Донбасі
    Фото з відкритих джерел

    Інформаційними вкидами Росія намагається виправдати провокації своїх угруповань на Донбасі

    Фейки про вбитих дітей на Донбасі – невід’ємний елемент російських психологічних операцій проти України. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи поширення російськими ЗМІ інформації про загибель дитини на непідконтрольній частині Донецької області внаслідок нібито удару українського безпілотника в смт Олександрівське.

    «Stopfake спростував цей фейк. Свідки заявили про нещасний випадок: дитина загинула від вибуху міни, яку знайшла в гаражі. Ба більше, Олександрівське знаходиться на відстані 30 км від українських позицій. Жоден безпілотник ЗСУ просто не зможе туди долетіти», – зазначив Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

    Речник МЗС України нагадав про фейк про «розп’ятого» хлопчика в Слов’янську. «Як і минулий, нинішній вкид має на меті розпалити ворожнечу на окупованих територіях та в Росії, спотворити дійсність, виправдати провокації російських угруповань», – зазначив він.

    «Саме тому в контактах з міжнародними партнерами Україна наголошує, що, як тільки Росія загострює безпекову ситуацію на сході, її інформаційні війська йдуть попереду і формують медійний «фон» для виправдання злочинів російської армії. Історія про дитину з Олександрівського – черговий приклад інструментарію таких операцій. Наші стратегічні партнери це чудово розуміють і не сприймають російські інсинуації», – сказав Ніколенко.

    Речник МЗС зазначив, що російські фейки можна побороти лише завдяки системній роботі. «За роки війни наша держава накопичила потужну експертизу на рівні неурядових організацій. Розпочинають діяльність окремі спеціалізовані центри протидії дезінформації. Працюємо й над іншими міжнародними ініціативами», – повідомив Ніколенко.

    Нагадаємо, 3 березня російські ЗМІ практично одночасно і синхронно активно включилися в поширення фейку про те, що в Олександрівському від обстрілу ЗСУ загинула дитина. Причому акцент робиться в заголовках не на село Олександрівське, а на Донецьк.

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    Теги: МЗС Росія бойовики на Донбасі Донбас діти агресія
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