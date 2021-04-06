Загострення на Донбасі: двоє українських військових загинули

Внаслідок ворожого вогню двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали кульові поранення, несумісні з життям

На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь

Протягом минулої доби, 5 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населених пунктів Авдіївка, Лебединське та Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу населеного пункту Золоте-4 загарбники обстрілювали наші позиції із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля Новоолександрівки – зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого вогню двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали кульові поранення, несумісні з життям.

На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.

Українська сторона СЦКК повідомляє про активне розповсюдження окупантами неправдивої інформації та відвертих фейків, метою яких є дискредитація Збройних Сил України. Інформуємо, що Збройні Сили незмінно дотримуються режиму припинення вогню та раніше досягнутих домовленостей.

У свою чергу проросійські найманці продовжують роботи з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій.

Станом на 7 годину ранку, 6 квітня, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, ввечері 5 квітня проросійські бойовики обстріляли зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів українські позиції біля Авдіївки. В результаті ворожого обстрілу смертельне поранення отримав військовослужбовець Об'єднаних сил.

30 березня головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак відзначив, що Росія стягує війська до кордону України. Зеленський відреагував на стягування російських військ до українських кордонів і заявив, що Україна готова до провокацій ворога.

30 березня Путін в ході розмови з Меркель і Макроном звинуватив Україну в провокації ескалації на Донбасі і у відмові від виконання узгоджених у липні 2020 року Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню.

Натомість у президента Франції Еммануеля Макрона заявили, що Росія має взяти зобов'язання щодо ситуації на Донбасі.

Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали президента РФ Володимира Путіна до зустрічі в «нормандському форматі».

Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що РФ завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії. У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

2 квітня в Офісі президента порадили країнам НАТО, які межують з Україною, бути у стані боєготовності та нагадали, що Росія продовжує накопичувати війська біля українського кордону.

У Кремлі 2 квітня заявили, що Росія вживатиме «додаткові заходи» щодо безпеки в разі можливого посилення військ НАТО навколо України.

Раніше повідомлялося, що Німеччина і Франція стежать за подіями на сході України, а також на російсько-українському кордоні і закликають до стабілізації ситуації.

Прессекретар президента України Юлія Мендель заявляла, що Офіс президента незабаром покаже певні досягнуті домовленості в питанні досягнення миру.