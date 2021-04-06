НАТО застерігає Росію від подальшої ескалації в Україні

Північноатлантичний альянс уважно стежить за ситуацією

Північноатлантичний альянс застерігає Росію від подальшої ескалації ситуації в Україні на тлі переміщення російських військ біля українських кордонів та збільшення кількості порушень угоди про припинення вогню на Донбасі. Про це заявив речник НАТО виданню WELT.

«НАТО продовжуватиме підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України. Ми залишаємось пильними і продовжуємо дуже уважно стежити за ситуацією», – сказав він.

Речник НАТО додав, що «дестабілізаційні заходи з боку Росії підривають усі зусилля щодо деескалації напруженості у рамках укладеної за участі ОБСЄ угоди про припинення вогню від 27 липня 2020 року».

За словами представника НАТО, 1 квітня представники Альянсу провели нараду для обміну думками щодо поточної безпекової ситуації на Чорному морі. «Союзники поділяють занепокоєння з приводу широкомасштабної військової діяльності Росії в Україні та навколо неї. Також союзники стурбовані тим, що Росія порушила угоду про припинення вогню від липня 2020 року, що призвело до загибелі чотирьох українських військових», – наводить видання слова речника НАТО.

Нагадаємо, 30 березня головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак відзначив, що Росія стягує війська до кордону України. Зеленський відреагував на стягування російських військ до українських кордонів і заявив, що Україна готова до провокацій ворога.

Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що РФ завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

США вимагають від Росії пояснень через стягування військ до українського кордону.

У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

2 квітня в Офісі президента порадили країнам НАТО, які межують з Україною, бути у стані боєготовності та нагадали, що Росія продовжує накопичувати війська біля українського кордону.

У Кремлі 2 квітня заявили, що Росія вживатиме «додаткові заходи» щодо безпеки в разі можливого посилення військ НАТО навколо України.

Джерело: DW