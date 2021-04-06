Росія повідомила США про нібито «провокаційну лінію» України на Донбасі

Представники РФ та США обговорили ситуацію на Донбасі

У МЗС РФ відбулися контакти з адміністрацією США щодо ситуації на Донбасі

МЗС Росії повідомило представників США про нібито «провокаційну лінію» України на Донбасі, пишуть 6 квітня російські ЗМІ.

Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що нібито «спостерігається все більше провокаційна лінія» з боку Києва та «його західних покровителів на чолі з США».

Він додав, що «у Вашингтоні мають бути стурбовані наслідками цієї скоординованої політики».

Рябков також зазначив, що у МЗС РФ відбулися контакти з адміністрацією США щодо ситуації на Донбасі. Він додав, що російська сторона «вичерпно виклала» американській стороні «те, що відбувається».

5 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, повідомив прессцентр ООС. Внаслідок ворожого вогню двоє українських військовослужбовців отримали кульові поранення, несумісні з життям.

30 березня головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак відзначив, що Росія стягує війська до кордону України. Зеленський відреагував на стягування російських військ до українських кордонів і заявив, що Україна готова до провокацій ворога.

30 березня Володимир Путін в ході розмови з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном звинуватив Україну в провокації ескалації на Донбасі і у відмові від виконання узгоджених у липні 2020 року Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню. Натомість у президента Франції заявили, що Росія має взяти зобов'язання щодо ситуації на Донбасі.

Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що РФ завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії. У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

2 квітня в Офісі президента порадили країнам НАТО, які межують з Україною, бути у стані боєготовності та нагадали, що Росія продовжує накопичувати війська біля українського кордону.

У Кремлі 2 квітня заявили, що Росія вживатиме «додаткові заходи» щодо безпеки в разі можливого посилення військ НАТО навколо України.

Раніше повідомлялося, що Німеччина і Франція стежать за подіями на сході України, а також на російсько-українському кордоні і закликають до стабілізації ситуації.

Прессекретар президента України Юлія Мендель заявляла, що Офіс президента незабаром покаже певні досягнуті домовленості в питанні досягнення миру.