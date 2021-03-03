«Нехай обміняє на кілька регіонів Словаччини». Кулеба прокоментував «жарт» Матовича

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на висловлювання прем'єра Словаччини Ігора Матовича про Закарпаття. За його словами, подібні заяви псують дружні відносини між країнами. Про це він написав у Twitter.

Кулеба розкритикував словацького прем'єра за жарт про те, що він пообіцяв Росії українське Закарпаття за вакцину від коронавірусу.

«Нехай обміняє на кілька регіонів Словаччини. Прикро, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем’єр псує надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною та Словаччиною», – заявив міністр.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Словаччини, коментуючи закупівлю російської вакцини від коронавірусу, відзначився некоректним жартом про Україну, сказавши, що «пообіцяв» Москві віддати українське Закарпаття.

Додамо також, що у Словаччині розгорілася політична криза після закупівлі російської вакцини «Супутник V». Дві партії вже заявили про можливість виходу з правлячої коаліції, що може привести до дострокових парламентських виборів в Словаччині.

Днем раніше прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович заявив про покупку у Росії 2 млн доз російської вакцини «Супутник V" від коронавірусу».

Також відомо, що Словаччина вводить комендантську годину на тлі пандемії коронавірусу.