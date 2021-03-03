«Закарпаття за російську вакцину». Прем'єр Словаччини відзначився недружнім жартом
Глава уряду Словаччини некоректно пожартував про домовленості з РФ
Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович, коментуючи закупівлі російської вакцини від коронавірусу, відзначився некоректним жартом про Україну. Він нібито запропонував віддати Росії українське Закарпаття. Про це він заявив в ефірі Radio Expres.
Зокрема, так пролунала відповідь на запитання журналіста про те, що Матович пообіцяв Росії за поставки вакцини «Супутник V».
«Закарпатську Україну», - зазначив він, але відразу підкреслив, що це був жарт.
Потім Матович дав зрозуміти, що пожартував, і поскаржився, що існує думка, нібито домовленості з росіянами автоматично передбачають зраду Словаччини.
«Як ви думаєте, що я їм обіцяв. Я їм нічого не обіцяв, вони нічого від мене не хотіли», - сказав він.
Словацький прем’єр додав, що його місія полягала в тому, «щоб надати людям безпечну вакцину, щоб вони не вмирали».
Днем раніше прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович заявив про покупку у Росії 2 млн доз російської вакцини «Супутник V" від коронавірусу».
Також відомо, що Словаччина вводить комендантську годину на тлі пандемії коронавірусу.