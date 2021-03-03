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    «Закарпаття за російську вакцину». Прем'єр Словаччини відзначився недружнім жартом

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    Ігор Матович став прем'єром Словаччини навесні 2020 року&nbsp; - «Закарпаття за російську вакцину». Прем'єр Словаччини відзначився недружнім жартом
    Ігор Матович став прем'єром Словаччини навесні 2020 року 
    Фото: East news

    Глава уряду Словаччини некоректно пожартував про домовленості з РФ

    Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович, коментуючи закупівлі російської вакцини від коронавірусу, відзначився некоректним жартом про Україну. Він нібито запропонував віддати Росії українське Закарпаття. Про це він заявив в ефірі Radio Expres.

    Зокрема, так пролунала відповідь на запитання журналіста про те, що Матович пообіцяв Росії за поставки вакцини «Супутник V».

    «Закарпатську Україну», - зазначив він, але відразу підкреслив, що це був жарт.

    Потім Матович дав зрозуміти, що пожартував, і поскаржився, що існує думка, нібито домовленості з росіянами автоматично передбачають зраду Словаччини.

    «Як ви думаєте, що я їм обіцяв. Я їм нічого не обіцяв, вони нічого від мене не хотіли», - сказав він.

    Словацький прем’єр додав, що його місія полягала в тому, «щоб надати людям безпечну вакцину, щоб вони не вмирали».

    Днем раніше прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович заявив про покупку у Росії 2 млн доз російської вакцини «Супутник V" від коронавірусу».

    Також відомо, що Словаччина вводить комендантську годину на тлі пандемії коронавірусу.

    Теги: Росія Закарпаття Словаччина сепаратизм Україна вакцинація
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