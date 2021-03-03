«Закарпаття за російську вакцину». Прем'єр Словаччини відзначився недружнім жартом

Ігор Матович став прем'єром Словаччини навесні 2020 року

Ігор Матович став прем'єром Словаччини навесні 2020 року

Глава уряду Словаччини некоректно пожартував про домовленості з РФ

Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович, коментуючи закупівлі російської вакцини від коронавірусу, відзначився некоректним жартом про Україну. Він нібито запропонував віддати Росії українське Закарпаття. Про це він заявив в ефірі Radio Expres.

Зокрема, так пролунала відповідь на запитання журналіста про те, що Матович пообіцяв Росії за поставки вакцини «Супутник V».

«Закарпатську Україну», - зазначив він, але відразу підкреслив, що це був жарт.

Потім Матович дав зрозуміти, що пожартував, і поскаржився, що існує думка, нібито домовленості з росіянами автоматично передбачають зраду Словаччини.

«Як ви думаєте, що я їм обіцяв. Я їм нічого не обіцяв, вони нічого від мене не хотіли», - сказав він.

Словацький прем’єр додав, що його місія полягала в тому, «щоб надати людям безпечну вакцину, щоб вони не вмирали».

Днем раніше прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович заявив про покупку у Росії 2 млн доз російської вакцини «Супутник V" від коронавірусу».

Також відомо, що Словаччина вводить комендантську годину на тлі пандемії коронавірусу.