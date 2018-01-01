МЗС України: резолюція ООН не стосується операцій проти терористів у Сирії

Режим припинення вогню в Сирії не поширюватиметься на військові операції проти ІДІЛ та «Аль-Каїди»

Резолюція Ради Безпеки ООН, що передбачає 30-денний режим припинення вогню в Сирії, не поширюватиметься на військові операції проти терористичних організацій. Відповідне роз’яснення оприлюднило МЗС України у Twitter. «Відповідно до схваленої резолюції РБ ООН, режим припинення вогню в Сирії не поширюватиметься на військові



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МЗС України

Режим припинення вогню в Сирії не поширюватиметься на військові операції проти ІДІЛ та «Аль-Каїди»

Резолюція Ради Безпеки ООН, що передбачає 30-денний режим припинення вогню в Сирії, не поширюватиметься на військові операції проти терористичних організацій.

Відповідне роз’яснення оприлюднило МЗС України у Twitter.

«Відповідно до схваленої резолюції РБ ООН, режим припинення вогню в Сирії не поширюватиметься на військові операції проти терористичних організацій – ІДІЛ, «Аль-Каїди» та «Джебгат Ан-Нусри», а також пов’язаних з ними угруповань», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що «30-денне перемир’я є необхідним для доставки гуманітарної допомоги в найбільш постраждалі райони Сирії та евакуації поранених, зокрема зі Східної Гути».

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН у суботу ухвалила резолюцію з вимогою 30-денного перемир'я у Сирії.

У МЗС Німеччини після прийняття резолюції заявили, що тепер «кожна хвилина на рахунку, на рахунку кожне життя».

Як відомо, заплановане на 22 лютого голосування у Раді Безпеки ООН щодо нової резолюції по Сирії перенесли на 24 лютого. Вотум відклали, оскільки члени Радбезу не могли узгодити формулювання, які влаштують Росію.

Нагадаємо, анклав Східна Гута перебуває під контролем кількох опозиційних до сирійського президента Башара Асада угруповань, у тому числі й ісламістських.

За інформацією правозахисників, через бомбардування Східної Гути загинули 500 людей.