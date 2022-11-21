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На Алеї сміливості з’явилася табличка, присвячена благодійнику Хосе Андресу (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Алеї сміливості з’явилася табличка, присвячена благодійнику Хосе Андресу (фото)
Засновник благодійної організації World Central Kitchen укотре прибув до України
фото: Офіс президента

Зеленський вручив Хосе Андресу орден «За заслуги» ІІ ступеня

Президент України Володимир Зеленський презентував засновнику благодійної організації World Central Kitchen Хосе Андресу табличку з його іменем, яку відкрили на Алеї сміливості, що на площі Конституції в Києві. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Під час відкриття таблички глава держави відзначив велику допомогу, яку Хосе Андрес надав українцям. Віднині ім’я благодійника закарбоване в центрі столиці – разом з іменами тих, хто був поряд з Україною з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

Під час відкриття таблички глава держави відзначив велику допомогу, яку Хосе Андрес надав українцям
Під час відкриття таблички глава держави відзначив велику допомогу, яку Хосе Андрес надав українцям

«Дякую за все, що ви робите. Тепер це буде в історії нашої країни, нашої незалежності. Ми ніколи не забудемо цього», – наголосив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський також вручив Хосе Андресу орден «За заслуги» ІІ ступеня.

Засновник благодійної організації World Central Kitchen укотре прибув до України одразу після звільнення Херсона.

Представники його організації у перший же день після деокупації міста змогли доправити в Херсон гуманітарний вантаж і роздати жителям 3,5 тис. продуктових наборів. Загалом із моменту звільнення обласного центру роздано вже 19 тис. таких наборів. Також було налагоджено щоденну доставку гарячого харчування громадянам, які проживають у негазифікованих помешканнях і через відсутність електропостачання тимчасово вимушені готувати їжу на вогнищі.

Як повідомлялося, представники World Central Kitchen облаштували в різних районах Херсона пункти, де люди можуть набирати воду для споживання та приготування їжі.

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Теги: волонтер Херсон благодійність харчування звільнення орден

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