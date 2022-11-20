Українська формула миру: Зеленський звернувся до членів організації Франкофонії

Володимир Зеленський: «Українська формула миру дуже чітка, і кожен її пункт абсолютно пропрацьований»

Сьогодні, 20 листопада, президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників Міжнародної організації Франкофонії. Він закликав учасників організації підтримати українську формулу миру з РФ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У своєму зверненні президент також повідомив, що РФ випустила по Україні уже понад 4700 ракет.

«Сьогодні 270-й день повномасштабної війни. Понад 4700 ракет застосувала Росія. Сотні наших міст просто спалені. Тисячі людей загинули. Сотні тисяч силою депортовані в Росію. Мільйони поїхали з України до інших країн, рятуючись від війни. Ми маємо це зупинити. Маємо зупинити російську агресію», сказав Зеленський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, ми маємо зупинити російську агресію. Повернення миру можливе. Але воно можливе тоді, коли кожен у світі розуміє, що ніхто не заслуговує жодного дня терору.

Публікуємо текст звернення президента повністю.

Дорогі друзі!

Дорогі лідери!

Будь ласка, читайте текст після реклами

Я хочу розповісти вам зараз про один типовий день у нашій країні. На жаль, типовий... І не з нашої вини. День цього тижня.

Поставте собі питання: чим ви були зайняті цього вівторка? Про що турбувалися? Що відчували?

Для України цей вівторок – це майже сто ракетних ударів. Сто різних ракет проти наших міст. Проти житлових будинків. Проти підприємств. Проти електростанцій.

Знаєте, що таке цей ракетний удар? Це понад 20 мільйонів людей без світла. Така була шкода енергосистемі, таке було термінове аварійне відключення. Відключились і реактори на двох наших атомних станціях – через ракетне ураження енергетики.

Пані та панове!

Будь ласка, читайте текст після реклами

Усі ви знаєте, яку страшну війну Росія веде проти України. Усі ви знаєте, як ми хочемо повернути мир. Усі ви могли почути, що ми для цього пропонуємо. Українська формула миру дуже чітка, і кожен її пункт абсолютно пропрацьований.

Радіаційна та ядерна безпека. Продовольча безпека. Енергетична безпека. Звільнення всіх полонених і депортованих. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Виведення російських військ і припинення бойових дій. Повернення справедливості. Протидія екоциду. Недопущення ескалації. Фіксація закінчення війни.

Кожен з цих пунктів – це конкретні рішення, те, що потрібно зробити для безпеки. Російська агресія не просто припиниться – будуть відновлені стабільність і передбачуваність для всіх у світі. Ось чому наша формула миру – це формула миру для світу.

І я пропоную всім лідерам, усім сумлінним країнам обрати той елемент формули миру, який ви можете допомогти нам реалізувати.

Україна справді бажає миру. Але, щоб мир відновити, ми потребуємо підтримки. Саме тому зараз я звертаюся до вас.

Україна завжди допомагає. Це точно знають десятки країн у світі, чия безпека безпосередньо залежить від співпраці з Україною.

Цьогоріч це знову підтвердилося. Коли Росія заблокувала Чорне море й наші порти, сотні мільйонів людей у різних країнах опинилися на межі жорстокої продовольчої кризи. Коли нам вдалося відновити наш експорт і повернути на продовольчий ринок мільйони тонн української аграрної продукції, нарешті почало зʼявлятися відчуття стабільності.

Ось чому так важливо, щоб ми все ж зупинили російську агресію. Це не просто про нашу країну, яку Росія намагається захопити. Це не просто про нашу землю й ресурси, які Росія хоче привласнити.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Це про більше. Про стабільність для всіх у світі. Це про нашу й вашу радіаційну безпеку – щоб жодна російська ракета не вдарила по наших атомних станціях. Це про нашу й вашу енергетичну безпеку – щоб нарешті припинилася дестабілізація енергоринків, яку Росія використовує як зброю. Це про нашу й вашу продовольчу безпеку – щоб у людей на столах елементарно була їжа. Мир в Україні – це мир і для вас.

Сьогодні 270-й день повномасштабної війни. Понад 4700 ракет застосувала Росія. Сотні наших міст просто спалені. Тисячі людей загинули. Сотні тисяч силою депортовані в Росію. Мільйони поїхали з України до інших країн, рятуючись від війни.

Ми маємо це зупинити. Маємо зупинити російську агресію.

Я завжди це кажу: повернення миру можливе! Але це можливо, коли кожен у світі розуміє, що ніхто у світі не заслуговує жодного дня терору.

Дякую вам за увагу!

Дякую вам за підтримку!

Слава Україні!

Франкофонія – міжнародна організація співробітництва франкомовних країн світу, яка об'єднує 54 повноправних та чотирьох асоційованих членів, що презентують різні держави або частини держав світу, а також 26 спостерігачів. Головним критерієм для вступу до організації є не ступінь володіння французькою мовою населення тієї чи іншої держави, а культурні зв'язки з Францією.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив на відкритті саміту G20 в Індонезії. Під час виступу Зеленський назвав десять пропозицій України щодо встановлення миру з Росією. Зеленський вже не раз наголошував, що говорити про закінчення війни можна лише після повернення всіх окупованих Росією територій.

Додамо, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше повідомив, що росіяни намагаються організувати українцям блекаут, щоб схилити керівництво до переговорів і тимчасового так званого перемир'я. Виграний час загарбники хочуть використати для перегрупування і нового нападу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Для того, щоб енергосистема «стала на ноги», потрібна понад тижнева перерва між атаками по інфраструктурі.

До слова, після російських ракетних атак майже половина енергосистеми України виведена з ладу.

Також відомо, що масований обстріл України російськими ракетами 15 листопада призвів до близько мільярда доларів збитків.