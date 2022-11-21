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Зеленський звернувся до учасників асамблеї НАТО (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський звернувся до учасників асамблеї НАТО (відео)
фото: Офіс президента

Зеленський: «Я закликаю підтримати наші заявки на членство в ЄС та Альянсі!»

Президент України Володимир Зеленський закликав парламенти держав-членів НАТО підтримати заявки України на членство в ЄС та Альянсі, а також посилити санкції проти РФ. Про це Зеленський сказав у своєму виступі на сесії Парламентської асамблеї НАТО 21 листопада, що проходить в Мадриді. 

Президент України Володимир Зеленський закликав парламенти держав-членів НАТО визнати Росію державою-спонсором тероризму. А також посилити санкції проти РФ. Про це Зеленський сказав у своєму виступі на сесії Парламентської асамблеї НАТО 21 листопада, що проходить в Мадриді. Також він закликав підтримати заявки України на членство в ЄС та Альянсі.

«Дев’ять років тому, 2013-2014 років, під час Революції Гідності, коли українці на площах і вулицях наших міст захищали право на європейський вибір для нашої держави, відбулась важлива річ. Українці наповнили потужною життєвою силою те, що багатьом почало здаватися лише бюрократичною формальністю.

 І зараз, коли ми захищаємо європейські цінності не на площах і вулицях, а на полі бою у повномасштабній війні, – абсолютно очевидно, наскільки несправедливим було відчуження України від Європи.

Всі бачать, наскільки важливо те, що ми реально об’єдналися у захисті після 24 лютого. Отже, завдяки цьому ви бачите і те, що Україна має стати повноправним членом Європейського Союзу і НАТО. І я закликаю підтримати наші заявки на членство в ЄС та Альянсі!», – звернувся Зеленський до учасників Парламентської асамблеї НАТО.

Нагадаємо, Парламентська асамблея НАТО закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців та визнала Росію державою-терористом.

Теги: Володимир Зеленський НАТО українці Україна трибунал санкції

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