На Полтавщині мер відзначив радянське свято із прапором, де зображений серп і молот (фото)

На Полтавщині досі святкують день ВМС того ж дня, що й Росія та колись СРСР

Мер Хорола вихвалявся радянським прапором, попри закон про декомунізацію

Міський голова Хорола Полтавської області Сергій Волошин похизувався у Facebook світлинами з прапором військово-морського флоту СРСР, на якому зображено серп і молот.

«Десятки років існує на Хорольщині традиція в День військово-морського флоту збиратися разом у Вишняках. Важливість цього дня для тих, у чиєму серці назавжди живе море, неоціненна… Підняли прапор, на урочистому шикуванні привітали нових членів організації «Шторм», пом’янули товаришів, які покинули цей світ», – написав Волошин 26 липня.

Варто зазначити, що в Україні день ВМС відзначають у першу неділю липня (цьогоріч це було 4-те число), а от у Росії, як колись в СРСР, – в останню неділю липня (25 липня).

Також у мережі обурилися через скандальний радянський прапор, з яким фотографувався мер.

«Нічого особливого. Просто мер Хорола піднімає прапор із серпом і молотом, а от поліція Полтавської області нічого не робить і не відкриває кримінальне провадження, хоча є закон і є ст. 436-1 ККУ», – пише у Facebook журналіст Олександр Рудоманов.

До слова, Лукашенко оголосив день вторгнення СРСР у Польщу державним святом.