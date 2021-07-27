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    На Полтавщині мер відзначив радянське свято із прапором, де зображений серп і молот (фото)

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    На Полтавщині досі святкують день ВМС того ж дня, що й Росія та колись СРСР - На Полтавщині мер відзначив радянське свято із прапором, де зображений серп і молот (фото)
    На Полтавщині досі святкують день ВМС того ж дня, що й Росія та колись СРСР
    Фото: Сергій Волошин/Facebook

    Мер Хорола вихвалявся радянським прапором, попри закон про декомунізацію

    Міський голова Хорола Полтавської області Сергій Волошин похизувався у Facebook світлинами з прапором військово-морського флоту СРСР, на якому зображено серп і молот.

    «Десятки років існує на Хорольщині традиція в День військово-морського флоту збиратися разом у Вишняках. Важливість цього дня для тих, у чиєму серці назавжди живе море, неоціненна… Підняли прапор, на урочистому шикуванні привітали нових членів організації «Шторм», пом’янули товаришів, які покинули цей світ», – написав Волошин 26 липня.

    Варто зазначити, що в Україні день ВМС відзначають у першу неділю липня (цьогоріч це було 4-те число), а от у Росії, як колись в СРСР, – в останню неділю липня (25 липня).

    Також у мережі обурилися через скандальний радянський прапор, з яким фотографувався мер.

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    На Полтавщині мер відзначив радянське свято із прапором, де зображений серп і молот (фото)
    На Полтавщині мер відзначив радянське свято із прапором, де зображений серп і молот (фото)
    На Полтавщині мер відзначив радянське свято із прапором, де зображений серп і молот (фото)
    На Полтавщині мер відзначив радянське свято із прапором, де зображений серп і молот (фото)
    На Полтавщині мер відзначив радянське свято із прапором, де зображений серп і молот (фото)
    На Полтавщині мер відзначив радянське свято із прапором, де зображений серп і молот (фото)
    На Полтавщині мер відзначив радянське свято із прапором, де зображений серп і молот (фото)

    «Нічого особливого. Просто мер Хорола піднімає прапор із серпом і молотом, а от поліція Полтавської області нічого не робить і не відкриває кримінальне провадження, хоча є закон і є ст. 436-1 ККУ», – пише у Facebook журналіст Олександр Рудоманов.

    До слова, Лукашенко оголосив день вторгнення СРСР у Польщу державним святом.

    Теги: декомунізація місцева влада прапор закон мер Радянська влада СРСР Полтавщина ВМС
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    На Полтавщині мер відзначив радянське свято із прапором, де зображений серп і молот (фото)