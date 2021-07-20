На Черкащині продають пам'ятник Леніну

Пам’ятник пустотілий, вилитий з цінного металу, а саме бронзи

Звенигородська міська рада Черкаської області виставила на аукціон пам’ятник Леніну. Отримані кошти спрямують у бюджет громади. Про це інформує Укрінформ.

Міський голова Звенигородки Олександр Саєнко розповів, що після революції 2014 року скульптуру віддали у військовий музей братам Бойкам. «Там він лежав на зберіганні. Однак брати розсварилися й почали ініціювати судові позови одне проти одного. Тоді на сесії міської ради було вирішено забрати Леніна», – уточнив Саєнко.

Відомо, що скульптура заввишки 3,8 метра. Її загальна вага – 2060 кг. Пам’ятник пустотілий, вилитий з цінного металу, а саме бронзи.

Аукціон щодо пам’ятника відбувається повторно. Придбати Леніна можна за ціною 247 тис. грн охочих не знайшлося. Тому ціна була знижена вдвічі. Нині стартова ціна становить 123 600 грн. Аукціон відбудеться 3 серпня.

«Гроші, які отримаємо від продажу Леніна спрямуємо в бюджет. Купимо або зробимо за них щось корисне», – резюмував міський голова.

Додамо, що останній пам'ятник радянському диктатору Володимиру Леніну демонтовано на Хмельниччині у селі Пишки.

Тим часом, влада Новгород-Сіверська відмовляється декомунізувати водонапірну вежу. На водонапірній вежі в центрі міста Новгород-Сіверський Чернігівської області ще з радянських часів залишились два зображення з мозаїки радянських диктаторів Леніна і Сталіна. Вже декілька років керівництво Українського інституту національної пам’яті веде перемовини з очільниками міста – колишнім та нинішньою про те, аби демонтувати з цієї споруди зазначенні зображення.

Додамо, що нещодавно на Одещині у селі Кубей Болградського району громадські діячі виявили велике мозаїчне зображення Володимира Ульянова (Леніна) на стіні в приміщенні місцевого клубу. Виявлене зображення являє собою великий портрет Леніна, викладений мозаїкою. Громадські діячі оприлюднили його фотографію.

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