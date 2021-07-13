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    Депутати написали листа кремлівському «султану» (фото)

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    В оригіналі листа османського султана до козаків, він наказував їм здатися добровільно і без жодного опору - Депутати написали листа кремлівському «султану» (фото)
    В оригіналі листа османського султана до козаків, він наказував їм здатися добровільно і без жодного опору
    Фото: Олексій Гончаренко/Facebook

    Президент країни-агресорки заявив, що Україні Донбас не потрібен із двох причин.

    Після вчорашньої статті Путіна, де він «аналізував» історію України та розмірковував над тим, чи потрібен Україні Донбас і Крим, народні депутати вирішили написати йому листа-відповідь. Але не офіційно, а в іронічній формі, за мотивами картини Іллі Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султанові». Фото депутатського жарту щодо заяв Путіна опублікував депутат Олексій Гончаренко на сторінці у Facebook.

    «Вже пишу відповідь Путіну на його статтю. Беру приклад із наших предків. Вау, вам сподобається!

    В основному, ви, можливо, вже читали головну частину, але, як-то кажуть, додамо щось від себе», – пожартував Гончаренко.

    Картина Іллі Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султанові»
    Картина Іллі Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султанові»

    Нагадаємо, в оригіналі листа османського султана до козаків, він наказував їм «здатися... добровільно і без жодного опору, і мене вашими нападами не змушувати перейматися».

    У відповідь козаки написали султану листа у жартівливій формі з нецензурною лексикою.

    До слова, Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прокоментував статтю президента Російської Федерації Володимира Путіна про нібито «братерство» українців і росіян. За словами Ткаченка, раніше історію перекручували і царі Московії, і лідер СРСР Йосип Сталін.

    Ткаченко зауважив, що «переписувати історію почали ще російські царі, коли присвоїли назву Русь своїй Московії».

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    Теги: Донбас депутат Путін Олексій Гончаренко СРСР Олександр Ткаченко
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    Депутати написали листа кремлівському «султану» (фото)