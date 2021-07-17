У Марганці вулицю Московську перейменували на честь загиблого кіборга

Змінити назву вулиці попросили самі жителі у відповідному листі

Захисник Донецького аеропорту Андрій Стародуб загинув поблизу Авдіївки 22 січня 2015 року. Про це повідомляється на офіційному інтернет-порталі Марганецької міськради.

«В історії Марганця є імена, які назавжди залишаться у наших серцях і ніколи не зітруться із пам’яті. Одне з них – Андрій Стародуб. 22 січня 2015 року наш марганчанин, учасник антитерористичної операції, кіборг, захисник Донецького аеропорту Андрій Стародуб загинув поблизу Авдіївки», – сказано в повідомленні.

Зазначається, що на черговий 24-й сесії Марганецької міської ради 13 липня було прийнято рішення «Про перейменування вулиці міста». Змінити назву вулиці попросили самі жителі у відповідному листі.

«Скільки б років не минуло, ми пам’ятаємо і дякуємо!» – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 липня, Верховна Рада перейменувала село Голобородька у Полтавській області на село Новоселівка, а також ще два села і Івано-Франківській області. В Україні триває декомунізація.

До слова, Верховна Рада ухвалила постанову, яка повертає селищу міського типу Новгородське Донецької області історичну назву Нью-Йорк. Перейменування смт Новгородське ініційоване його жителями з метою повернення населеному пункту його історичної назви.

Як повідомлялося, Верховна Рада перейменувала свято День захисника України, яке відзначають 14 жовтня. Відповідне рішення ухвалили 14 липня. Законопроєкт підтримали 317 нардепів. Тож уже найближчого 14 жовтня Україна святкуватиме не День захисника України, а День захисників і захисниць України.