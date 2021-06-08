Лукашенко оголосив день вторгнення СРСР у Польщу державним святом

Олександр Лукашенко підписав указ про призначення в Білорусі Дня народної єдності

17 вересня у Білорусі відзначатимуть «День народної єдності»

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про призначення в країні так званого Дня народної єдності.

Як повідомляє пресслужба самопроголошеного президента, «свято» буде відзначатися 17 вересня, в день вторгнення Радянського Союзу в Польщу.

У відомстві пояснили, що 17 вересня стало «актом історичної справедливості» щодо білоруського народу, який був «розділений проти волі в 1921 році» за умовами Ризького мирного договору.

«Відновлена в 1939 році єдність дозволила Білорусі вистояти в роки Великої вітчизняної війни, зайняти почесне місце в міжнародному співтоваристві, стати одним із співзасновників ООН», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, 17 вересня 1939 Радянський Союз здійснив військове вторгнення в Польщу. Поділ Польщі між СРСР та нацистською Німеччиною став початком Другої світової війни.

Зазначимо, Київський університет Шевченка позбавив Лукашенка звання почесного доктора.

Диплом почесного доктора Лукашенку вручив 5 листопада 2009 року ректор Леонід Губерський, а саме звання йому було визначене 2 листопада 2009 року.

Тим часом, Міністерство закордонних справ України підготувало пакет санкцій проти білоруського режиму Олександра Лукашенка. Список вже передали до Ради нацбезпеки і оборони.