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    Політика

    На сесію ПАРЄ від України поїде стара делегація - замість нової, яка відмовилась

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    На сесію ПАРЄ від України поїде стара делегація - замість нової, яка відмовилась

    На осінній сесії ПАРЄ мають розглянути проект резолюції щодо становища кримських татар на окупованому Росією півострові

    У найближчій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) візьмуть участь кілька представників від України, які були в складі старої делегації. Таке рішення ухвалено у зв’язку із відмовою новоствореної делегації їхати в ПАРЄ. Про це повідомив член делегації, народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

    За його словами, українська делегація в ПАРЄ цьго разу буде представлена частково: представники старої делегації, які увійшли і до нового складу, поїдуть на сесію ПАРЄ.

    «Але інтереси України треба відстоювати. Тому ті представники старої делегації, які увійшли і до нового складу, включаючи мене, збираються їхати на сесію, щоб представити позицію України. Вважаю неприпустимим, щоб на такому надважливому міжнародному майданчику, як ПАРЄ, звучала позиція Кремля і не звучала наша позиція», – зазначив Гончаренко.

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    Політик пояснив, що з озвучених раніше причин Україна не подає новий склад делегації на найближчу сесію ПАРЄ, яка почнеться 30 вересня.

    Він зазначив, що це серйозний дипломатичний сигнал, який демонструє реакцію країни на повернення в ПАРЄ російської делегації без санкцій.

    Також Гончаренко закликав поїхати разом зі старою делегацією і нову главу української групи Єлизавету Ясько.

    «Треба входити в курс справ і продовжити роботу з формування коаліції країн, які боротимуться за збереження Ради Європи як авторитетної міжнародної організації, що відстоює демократію, права людини і верховенство права. Інакше переможцем в цій ситуації вийде Путін. Ми не маємо права цього допустити», – резюмував Гончаренко.

    Нагадаємо, 17 вересня сформовано новий склад української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи. Загалом до складу делегації України у ПАРЄ входить 12 членів і 12 заступників членів делегації: 14 народних депутатів (сім членів і сім заступників) з фракції «Слуга народу», по два від фракцій Опозиційна платформа – за життя, Батьківщина, Європейська солідарність, Голос і групи За майбутнє.

    20 вересня делегацію України в ПАРЄ очолила депутатка від партії «Слуга народу» Єлизавета Ясько.

    21 вересня голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що українська делегація не братиме участі в найближчій сесії ПАРЄ.

    На початку жовтня розпочинається осіння сесія ПАРЄ, на ній мають розглянути проект резолюції щодо становища кримських татар на окупованому Росією півострові.

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