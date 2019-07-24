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    Політика

    На скандальному 50-му окрузі опрацювали всі протоколи: переміг представник Опоблоку

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    Мер Покровська&nbsp;<span>&nbsp;Руслан&nbsp;</span><span>Требушкін представлятиме у Верховній Раді Опозиційний блок</span> - На скандальному 50-му окрузі опрацювали всі протоколи: переміг представник Опоблоку
    Мер Покровська  Руслан Требушкін представлятиме у Верховній Раді Опозиційний блок

    Різниця між першим та другим місцем склала 206 голосів

    На окрузі №50  в Покровську Донецької області переміг представник Опозиційного блоку Руслан Требушкін. Після опрацювання 100% протоколів він отримав 30,29% (19 795) голосів.

    Його головний опонент Андрій Аксьонов – 29,97% (19 589) голосів.

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    Требушкін займає посаду мера Покровська, а Аксьонов – мер Добропілля, який також входить в 50-1 округ.

    Нагадаємо, на окрузі №50 у Покровську Донецької області спочатку були протести проти можливих порушень. Мітингарі представляли двох кандидатів в депутати, вони принесли під ОВК шини і встановили намети. Ці протести переросли в сутички. Тому ввечері 23 липня туди поліція на гелікоптері доставила зведений загін спецпідрозділу тактико-оперативного реагування.


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