На скандальному 50-му окрузі опрацювали всі протоколи: переміг представник Опоблоку



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Мер Покровська Руслан Требушкін представлятиме у Верховній Раді Опозиційний блок

Різниця між першим та другим місцем склала 206 голосів

На окрузі №50 в Покровську Донецької області переміг представник Опозиційного блоку Руслан Требушкін. Після опрацювання 100% протоколів він отримав 30,29% (19 795) голосів.

Його головний опонент Андрій Аксьонов – 29,97% (19 589) голосів.

Переміг мер Покровська

Требушкін займає посаду мера Покровська, а Аксьонов – мер Добропілля, який також входить в 50-1 округ.

Нагадаємо, на окрузі №50 у Покровську Донецької області спочатку були протести проти можливих порушень. Мітингарі представляли двох кандидатів в депутати, вони принесли під ОВК шини і встановили намети. Ці протести переросли в сутички. Тому ввечері 23 липня туди поліція на гелікоптері доставила зведений загін спецпідрозділу тактико-оперативного реагування.



