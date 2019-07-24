На скандальному окрузі Кононенка ніяк не можуть порахувати голоси



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За 94-й округ боролися журналіст Олександр Дубінський і нардеп Ігор Кононенко

На 94-му окрузі балотувалися три Кононенки і два клони «слуги народу» Олександра Дубінського

На одномандатному виборчому окрузі №94 (Васильківський і Обухівський райони Київщини) досі не опрацьовано 100% протоколів голосування.

Як свідчать дані Центральної виборчої комісії, станом на 9:45 середи, 24 липня, опрацьовано 96,32% протоколів.

Згідно з нинішніми результатами підрахунків, по 94-му округу лідирує кандидат від партії «Слуга народу», журналіст і телеведучий каналу «1+1» Олександр Дубінський – 41,21% (29 852) голосів.

На другому місці народний депутат від БПП, самовисуванець Ігор Кононенко з 11,83% (8 572) голосів.

Третю сходинку посіла кандидатка від ВО «Батьківщина» Лариса Ільєнко – 8,41% (6 096) голосів.

Цікаво, що по 94-му округу балотувалися ще два кандидати із прізвищем Дубинський: самовисуванці Вадим Дубинський (3,48%) і Максим Дубинський (1,25%).

Також, крім Ігоря Кононенка, обиралися ще самовисуванці Олексій Кононенко (0,61%) і Артур Кононенко (0,46%).

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ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Як повідомлялося, стосовно роботи цієї ОВК №94 ще 21 липня відкрили кримінальну справу щодо ухилення членів комісії від роботи.

22 липня поліцейські Київщини вручили повістки колишнім членам окружної виборчої комісії 94-го округу в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права) ККУ.

Крім того, поліція порушила ще одну кримінальну справу у межах 94 виборчого округу. Із села Семенівка члени ДВК №320760 виїхали транспортувати бюлетені на ОВК, їм перегородили дорогу невідомі на автомобілях, вони знову зайшли у приміщення дільниці та викликали поліцію. Коли правоохоронці приїхали, автівки втекли. У поліції повідомили, що одну з машин, які намагалися блокувати роботу комісії – вилучили , і трьох осіб, які перебували у цій машині – встановили, наразі готується подання для їх затримання.

Раніше повідомлялося, що 21 липня партія «Самопоміч» подала скаргу до ЦВК через підготовку фальсифікацій на 94 окрузі. У партії вимагали розпустити окружну виборчу комісію і повністю замінити її склад. За словами народного депутата Оксани Сироїд, хтось від імені «Самопомочі» подав до окружної виборчої комісії 94 округу не підписані і без відповідних печаток документи із проханням замінити всіх членів ДВК від партії.

ЦВК визнала, що окружна виборча комісія 94-го округу порушила права членів дільничних виборчих комісій від «Самопомочі», яких замінили без відома політсили.

Також повідомлялося, що вночі після завершення голосування окружна виборча комісія 94-го округу на тривалий час припиняла роботу, що є порушенням закону «Про вибори народних депутатів України».

Дивіться список округів, де станом на ранок 24 липня не пораховано голоси.

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