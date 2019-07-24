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    На скандальному окрузі Кононенка ніяк не можуть порахувати голоси

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    За 94-й округ боролися журналіст Олександр Дубінський і нардеп Ігор Кононенко - На скандальному окрузі Кононенка ніяк не можуть порахувати голоси
    За 94-й округ боролися журналіст Олександр Дубінський і нардеп Ігор Кононенко

    На 94-му окрузі балотувалися три Кононенки і два клони «слуги народу» Олександра Дубінського

    На одномандатному виборчому окрузі №94 (Васильківський і Обухівський райони Київщини) досі не опрацьовано 100% протоколів голосування.

    Як свідчать дані Центральної виборчої комісії, станом на 9:45 середи, 24 липня, опрацьовано 96,32% протоколів.

    Згідно з нинішніми результатами підрахунків, по 94-му округу лідирує кандидат від партії «Слуга народу», журналіст і телеведучий каналу «1+1» Олександр Дубінський – 41,21% (29 852) голосів.

    На другому місці народний депутат від БПП, самовисуванець Ігор Кононенко з 11,83% (8 572) голосів.

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    Третю сходинку посіла кандидатка від ВО «Батьківщина» Лариса Ільєнко – 8,41% (6 096) голосів.

    Цікаво, що по 94-му округу балотувалися ще два кандидати із прізвищем Дубинський: самовисуванці Вадим Дубинський (3,48%) і Максим Дубинський (1,25%).

    Також, крім Ігоря Кононенка, обиралися ще самовисуванці Олексій Кононенко (0,61%) і Артур Кононенко (0,46%).

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.14%
    • ОПЗЖ
      13.02%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.12%
    • Голос
      5.84%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.01%
    • Сила і честь
      3.82%
    • Опозиційний блок
      3.03%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.40%
    • Партія Шарія
      2.23%
    • Свобода
      2.16%
    • Громадянська позиція
      1.05%
    • Партія зелених України
      0.65%
    • Самопоміч
      0.64%
    • Аграрна партія України
      0.49%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Патріот
      0.10%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%

    Як повідомлялося, стосовно роботи цієї ОВК №94 ще 21 липня відкрили кримінальну справу щодо ухилення членів комісії від роботи.

    22 липня поліцейські Київщини вручили повістки колишнім членам окружної виборчої комісії 94-го округу в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права) ККУ. 

    Крім того, поліція порушила ще одну кримінальну справу у межах 94 виборчого округу. Із села Семенівка члени ДВК №320760 виїхали транспортувати бюлетені на ОВК, їм перегородили дорогу невідомі на автомобілях, вони знову зайшли у приміщення дільниці та викликали поліцію. Коли правоохоронці приїхали, автівки втекли. У поліції повідомили, що одну з машин, які намагалися блокувати роботу комісії – вилучили , і трьох осіб, які перебували у цій машині – встановили, наразі готується подання для їх затримання.

    Раніше повідомлялося, що 21 липня партія «Самопоміч» подала скаргу до ЦВК через підготовку фальсифікацій на 94 окрузі. У партії вимагали розпустити окружну виборчу комісію і повністю замінити її склад. За словами народного депутата Оксани Сироїд, хтось від імені «Самопомочі» подав до окружної виборчої комісії 94 округу не підписані і без відповідних печаток документи із проханням замінити всіх членів ДВК від партії.

    ЦВК визнала, що окружна виборча комісія 94-го округу порушила права членів дільничних виборчих комісій від «Самопомочі», яких замінили без відома політсили.

    Також повідомлялося, що вночі після завершення голосування окружна виборча комісія 94-го округу на тривалий час припиняла роботу, що є порушенням закону «Про вибори народних депутатів України».

    Дивіться список округів, де станом на ранок 24 липня не пораховано голоси.

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