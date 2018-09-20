На Закарпатті депутат склав мандат через угорський паспорт - ЗМІ



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Депутат Берегівської райради представляв «Партію угорців України»

Депутат Берегівської районної ради від «Партії угорців України» Кароль Беркі, у якого знайшли угорський паспорт, склав свій мандат.

Про це повідомляє видання Мукачево.net.

Зазначається, що рішення про складання депутатських повноважень Каролем Беркі оголосили у середу під час засідання сесії райради. Він не озвучив причину такого рішення, а лише подав відповідну заяву.

Однак, за інформацією джерел у «Партії угорців України» і в силових органах Закарпатської області, таке рішення Кароль Беркі прийняв після того, як під час огляду на кордоні в нього виявили угорський паспорт. Це сталося декілька днів тому.

Раніше ЗМІ повідомили, що на Закарпатті у консульстві Угорщини в Береговому громадянам України видають угорські паспорти. Процедура супроводжується келихом шампанського на честь отримання другого громадянства та інструкціями - не повідомляти про отримання документів українській владі.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що покаже відео з церемонії роздачі угорських паспортів у Береговому, яке оприлюднили ЗМІ, голові МЗС Угорщини.

Також він заявив що Україна у відповідь на масову видачу угорських паспортів громадянам України на Закарпатті висилає угорського консула до Угорщини.

У СБУ заявили, що весь час публічно говорять про загрозливі тенденції видачі українцям паспортів громадян Угорщини.