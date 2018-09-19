У СБУ відреагували на видачу угорських паспортів на Закарпатті



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Єдине, що СБУ може, - це позбавити чиновника доступу до держтаємниці

СБУ весь час публічно говорить про загрозливі тенденції видачі українцям паспортів громадян Угорщини.

Про це повідомила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.

У той же час вона зазначила, що українське законодавство не передбачає кримінальної відповідальності за подвійне громадянство.

«Ми про такі загрозливі тенденції говоримо весь час публічно. Але українське законодавство не передбачає кримінальної відповідальності за подвійне громадянство. Єдине, що ми можемо, - це позбавити чиновника доступу до держтаємниці. А це питання краще адресувати МЗС, яке має реагувати на дії консульства», - зазначила прес-секретар СБУ.

Раніше ЗМІ повідомили, що на Закарпатті у консульстві Угорщини в Береговому громадянам України видають угорські паспорти. Процедура супроводжується келихом шампанського на честь отримання другого громадянства та інструкціями - не повідомляти про отримання документів українській владі.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що покаже відео з церемонії роздачі угорських паспортів у Береговому, яке оприлюднили ЗМІ, голові МЗС Угорщини.

Також він заявив що Україна у відповідь на масову видачу угорських паспортів громадянам України на Закарпатті висилає угорського консула до Угорщини.

Джерело: УНІАН