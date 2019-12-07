«Заберіть цей батіг для України з рук Путіна», – Порошенко застеріг від переговорів по газу під час «нормандської зустрічі»



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Політик закликав всіх згадати, скільки разів Україна зазнавала нищівної поразки внаслідок додавання газу в політичний порядок денний

Росія завжди використовувала постачання газу як інструмент політичного тиску на Україну. І нині Путін намагається змусити українську сторону обговорювати постачання газу разом з питаннями про врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко в ефірі телеканалів «Прямий», «Еспресо» та «5 канал» під час телемарафону «Червоні лінії».

«Заберіть цей батіг для України з рук Путіна. Заберіть інструмент тиску на нашу країну. Переведіть газ у звичайний комерційний товар. Немає що там робити президентам», – сказав Петро Порошенко.

Він додав: «Як тільки ви починаєте розторговувати нашу незалежність, нашу безпеку ціною газу – ви приречені на поразку».

«Україна не продається. Українська незалежність не торгується. Українська армія не продається, українська мова, українська земля не продається ніяким комерсантам, тим більше ніякому Путіну. Це є «червона лінія», яку точно перетинати неможливо», – заявив п’ятий президент України.

Політик закликав всіх згадати, скільки разів Україна зазнавала нищівної поразки внаслідок додавання газу в політичний порядок денний.

Він нагадав, чому Чорноморський флот Росії з’явився в українському Севастополі. В 1996 році була заборгованість України за газ перед Російською Федерацію і вона змусила тодішнє керівництво нашої держави погодитись залишити базу ЧФ РФ ще на 25 років.

Петро Порошенко також нагадав і про «харківські угоди». «Що було їх природою? Газ. Ми мали дуже високі ціни на газ. Більше того, на весь світ Росія звинувачувала, що ми постійно крадемо цей газ. І для розрахунків за газ, для знижки були підписані ці ганебні зрадницькі «харківські угоди», – зауважив він.

П’ятий президент України зауважив, що у 2015 році росіяни «хотіли грати у ту саму гру» – восени «Газпром» припинив постачання газу до України. Він зазначив, що тоді дав команду провести переговори і перейти на закупівлю газу в європейських країнах та одночасно з цим готувати позови проти «Газпрому».

«Врешті-решт, навіть з економічної точки зору сьогодні ми маємо всі підстави говорити про те, що ми маємо юридичну позицію для позовів до РАО «Газпром» на 15 млрд доларів», – зазначив Петро Порошенко.

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