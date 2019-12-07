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    Суспільство

    Пропутінський експерт: Зеленський має використати мандат, отриманий від народу України, на мир

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    Сам президент Зеленський заявив про потребу цієї зустрічі, крига скресла, вважає Рар - Пропутінський експерт: Зеленський має використати мандат, отриманий від народу України, на мир
    Сам президент Зеленський заявив про потребу цієї зустрічі, крига скресла, вважає Рар

    Радник «Газпрому» з європейських питань прокоментував ситуацію напередодні зустрічі Нормандської четвірки у Парижі

    Німецький політолог, науковий директор Німецько-російського форуму і радник «Газпрому» з питань європейських питань Александр Рар вважає, що напередодні Нормадської зустрічі з усіх боків лунає багато «достатньо деструктивних» висловлювань. Таку думку політолог висловив в в інтерв’ю «Главкому».

    Зокрема, як повідомлялося, спікер Держдуми В’ячеслав Володін  заявив про «вихід кількох областей» зі складу України найближчим часом.

    Директор Німецько-російського форуму зауважив, що заяви Росії звучать деструктивно напередодні зустрічі в Парижі, проте він бачить такі заяви і з боку України. Зокрема, Рар звертає увагу на заяви опозиції щодо виходу на Майдан «проти усіляких рішень, які хоче або не хоче ухвалити Зеленський».

    «Думаєте, на Заході усі в захопленні від висловлювань Макрона про те, що слід з Росією вибудовувати спільний простір безпеки, аби Росія не «входила» у Китай? Тут дуже багато негативних моментів. У той же час, хочу підкреслити, є багато позитиву. По-перше, сам президент України заявив про потребу цієї зустрічі, крига скресла. Він повинен використати мандат, який йому дала більшість українців на те, щоби завершити війну. Як? Це вже інше питання», - говорить Рар.

    На думку радника «Газпрома», РФ набридли постійні санкції і «там розуміють, що слід якось почати нову главу співпраці із Заходом, а головною проблемою на цьому шляху є війна на Сході України».

    «Думаю, що у Росії також є позитивні зсуви, сили, які хочуть через компроміс досягти змін в позитивний бік», - вважає політолог.

    Як відомо, Нормандська зустріч відбудеться 9 грудня.

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    Нормандська четвірка Росія Німеччина санкції війна Китай Франція Володимир Зеленський Україна президент радник
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