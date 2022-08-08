На знак солідарності з Україною: поліція не охоронятиме консульства Росії у Латвії

Ще у квітні Латвія звузила дипломатичні відносини з Росією

Державна поліція більше не охоронятиме генеральні консульства Російської Федерації в Даугавпілсі і Лієпаї, дипломатичні працівники цих консульств оголошені в Латвії небажаними особами. Про це повідомляє LSM.

У квітні було вирішено відкликати згоду на роботу цих генеральних консульств, таким чином, закривши консульські представництва РФ. Всім видвореним співробітникам потрібно було покинути країну до 30 квітня.

Рішення було прийнято на знак солідарності з Україною.

На початку квітня міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич повідомив, що, враховуючи військові злочини армії Російської Федерації в Україні, Латвія звужує дипломатичні відносини з Росією, закривши її генеральні консульства в Даугавпілсі і Лієпаї. Був названий і термін - це мало відбутися до 30 квітня. Тоді ж було вирішено про висилку 13 російських дипломатів.

Нагадаємо, посольство Латвії в РФ припинило видачу будь-яких віз росіянам.

Зазначається, що видача віз припинена на невизначений термін. Виняток може бути зроблено лише для участі у похороні близького родича.

Раніше повідомлялося, що щоб потрапити до Латвії, громадяни Білорусі, Росії та Камеруну змушені будуть пройти додаткову перевірку. Такі нововведення країна планує запровадити найближчим часом. Громадян перевірятимуть при видачі візи або посвідки на проживання, щоб оцінити, чи не становитиме в’їзд іноземця загрозу національній безпеці чи громадському порядку Латвії.