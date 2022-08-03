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Латвія планує додатково перевіряти громадян, які в'їжджають із РФ та Білорусі

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 16:54 glavcom.ua
Латвія планує додатково перевіряти громадян, які в'їжджають із РФ та Білорусі
Перевірку проводитимуть з метою оцінки загрози національній безпеці
фото ілюстративне

Громадян перевірятимуть при видачі візи

Щоб потрапити до Латвії, громадяни Білорусі, Росії та Камеруну змушені будуть пройти додаткову перевірку. Такі нововведення країна планує запровадити найближчим часом, передає портал Delfi.

Громадян перевірятимуть при видачі візи або посвідки на проживання, щоб оцінити, чи не становитиме в’їзд іноземця загрозу національній безпеці чи громадському порядку Латвії.

Чинні нормативні акти передбачають, що Служба державної охорони (VDD) у співпраці з Управлінням охорони конституції не рідше одного разу на три роки переглядає перелік країн у додатку до цих нормативних актів та інформує главу МВС про необхідні зміни.

VDD рекомендує включити до списку Білорусь, Камерун і всю РФ (до цього часу додаткову перевірку проводили для громадян РФ, адресою проживання або народження яких були Чечня, Дагестан, Інгушетія та Північна Осетія).

Якщо включення Росії та Білорусі до списку ґрунтується на міркуваннях безпеки, то включення Камеруну ґрунтується на тому, що кількість заявок на довгострокові візи, поданих громадянами Камеруну, за останні роки зросла - у 2018 році було чотири заявки, у 2019 році – 22, у 2020 році – 83, але у 2021 році вже 216 заяв.

Міністерство внутрішніх справ заявляє, що у зв'язку з агресією Росії в Україні з 25 лютого цього року представництва Латвії за кордоном на невизначений термін припинили прийом візових заяв від громадян Росії.

Візи видаються лише у виняткових випадках, якщо це пов’язано з гуманітарними міркуваннями, тобто якщо заявнику на візу загрожує небезпека для життя чи безпеки, особливо це стосується членів сім’ї громадян Латвії та Європейського Союзу, а також у разі тяжкої хвороби або похорону родича. Таку ж модель реалізують Естонія та Литва, а також Польща та Чехія.

Раніше повідомлялося, що Латвія остаточно заборонила газ із Росії з 1 січня 2023 року.

Теги: Латвія росія Білорусь

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