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    Політика

    Латвія готується до війни з Росією? Населення отримало «тривожні» інструкції

    Жителям Латвії порадили запастися водою та продуктами - Латвія готується до війни з Росією? Населення отримало «тривожні» інструкції
    Жителям Латвії порадили запастися водою та продуктами
    фото з відкритих джерел

    Міноборони оприлюднило рекомендації на випадок кризи

    Міністерство оборони Латвії дало рекомендації жителям країни на випадок кризової ситуації в республіці. Відповідну інформацію було опубліковано на сайті військового відомства.

    Зокрема, Міноборони порадило населенню запастись на перші три дні кризи водою, продуктами та предметами першої необхідності. У військовому відомстві також рекомендували громадянам «регулярно освіжати свої знання про надання першої допомоги» та заздалегідь домовитися з близькими про дії у разі настання можливих кризових ситуацій.

    «У разі кризи відповідальні служби та збройні сили вживатимуть заходів щодо управління ризиками, тому кожен (мешканець країни) має бути спроможний протриматися не менше 72 годин», – додали в Міноборони.

    Нагадаємо, Росія вже відверто погрожує мирним жителям Литви. Російські політики вдаються до погроз Литві через заборону транзиту підсанкційних товарів з Калінінградської області.

    Тим часом Путін викликає Раду безпеки: про що говоритимуть.

    Напередодні Держдеп США відреагував на погрози Кремля до Литви. США в обов'язковому порядку підтримають країну-члена НАТО.

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    Теги: росія окупанти Міноборони війна Латвія Україна населення окупація #stoprussia
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    Латвія готується до війни з Росією? Населення отримало «тривожні» інструкції