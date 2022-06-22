Латвія готується до війни з Росією? Населення отримало «тривожні» інструкції

Міноборони оприлюднило рекомендації на випадок кризи

Міністерство оборони Латвії дало рекомендації жителям країни на випадок кризової ситуації в республіці. Відповідну інформацію було опубліковано на сайті військового відомства.

Зокрема, Міноборони порадило населенню запастись на перші три дні кризи водою, продуктами та предметами першої необхідності. У військовому відомстві також рекомендували громадянам «регулярно освіжати свої знання про надання першої допомоги» та заздалегідь домовитися з близькими про дії у разі настання можливих кризових ситуацій.

«У разі кризи відповідальні служби та збройні сили вживатимуть заходів щодо управління ризиками, тому кожен (мешканець країни) має бути спроможний протриматися не менше 72 годин», – додали в Міноборони.

Нагадаємо, Росія вже відверто погрожує мирним жителям Литви. Російські політики вдаються до погроз Литві через заборону транзиту підсанкційних товарів з Калінінградської області.

Тим часом Путін викликає Раду безпеки: про що говоритимуть.

Напередодні Держдеп США відреагував на погрози Кремля до Литви. США в обов'язковому порядку підтримають країну-члена НАТО.

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