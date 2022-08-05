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Латвія призупинила видачу віз росіянам

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Латвія призупинила видачу віз росіянам
Видача віз припинена на невизначений термін
фото ілюстративне

Виняток для видачі візи – похорони близького родича 

Посольство Латвії в РФ припинило видачу будь-яких віз росіянам. Про це повідомляє пресслужба посольства.

Зазначається, що видача віз припинена на невизначений термін. Виняток може бути зроблено лише для участі у похороні близького родича.

Раніше повідомлялося, що щоб потрапити до Латвії, громадяни Білорусі, Росії та Камеруну змушені будуть пройти додаткову перевірку. Такі нововведення країна планує запровадити найближчим часом. Громадян перевірятимуть при видачі візи або посвідки на проживання, щоб оцінити, чи не становитиме в’їзд іноземця загрозу національній безпеці чи громадському порядку Латвії.

Комісія Сейму Латвії із закордонних справ 2 серпня схвалила проєкт резолюції про визнання насильницьких дій Російської Федерації проти України та її мешканців тероризмом, а самої РФ – державою, яка спонсорує тероризм.

Також країна запропонувала ввести заборону на видачу туристичних віз ЄС росіянам після теракту в Оленівці.

Уряд Фінляндії також має намір ввести нові обмеження на видачу туристичних віз для громадян Росії. Зараз розглядається кілька відповідних варіантів.

Фінська митниця почала перевіряти росіян на предмет перевезення санкційних товарів. Менш ніж за тиждень наприкінці липня митниця Фінляндії провела 2,5 тис. перевірок та виявила близько 100 випадків контрабанди санкційних товарів, у тому числі придатних для використання у військових цілях. 

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Теги: війна в Україні візи росія Латвія

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