НАБУ оголосило у розшук нардепа Волинця, той відреагував

За даними слідства, нардеп Волинець не вніс до декларації дві автівки

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук народного депутата від фракції «Батьківщина» Михайла Волинця, якого підозрюють у недостовірному декларуванні. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

«Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваного у кримінальному провадженні № 42021000000001006 від 05.05.2021 за фактами внесення недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік загалом на майже 1,79 млн грн. Волинець Михайло Якович, 30.10.1956 року народження, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України», – інформує відомство.

Своєю чергою народний депутат від «Батьківщини», голова Національної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що він перебуває у лікарні в Києві. Нардеп зазначив, що він нібито був госпіталізований з 16 листопада.

«Якщо коротко. З 16 листопада госпіталізований, перебуваю на лікуванні у медзакладі міста Києва. Мені зробили операцію, але я на зв’язку. (Наскільки це технічно можливо в сьогоднішніх умовах)», – написав він.

Волинець також заявив, що йому не вручали повістки чи підозру.

«Ніхто не вручав мені ані повістки, ані підозри. Вже тиждень я на лікарняному. Після одужання зустрінусь з детективами НАБУ. Загалом важко щось коментувати, бо не бачив матеріалів справи. Про те що мене «оголосили у розшук» сам дізнався із засобів масової інформації. Трохи пізніше, буде краще зі зв’язком – напишу детальніше», – додав Волинець.

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП повідомили про підозру нардепу Михайлові Волинцю у недостовірному декларуванні. Під час досудового розслідування детективи і прокурори встановили, що народний депутат не вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік, дані про доходи та автівку особи, з якою мав спільний побут, фактичні взаємні обов'язки, а також факт спільного з нею проживання. Також незадеклароване фактичне користування позашляховиком 2019 року випуску, власником якого є син підозрюваного. Загальна вартість не відображених активів становить 1,79 млн грн.