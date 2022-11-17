Головна Світ Політика
search button user button menu button

САП повідомила про підозру чинному народному депутату

Наталія Антонюк
glavcom.ua
САП повідомила про підозру чинному народному депутату
На початку цього року на Волинця склали висновок щодо можливої брехні в декларацїі
фото з відкритих джерел

Волинець нібито не задекларував користування позашляховиком Toyota Highlander 2019 року випуску

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила підозру чинному народному депутату, який умисно не вніс до декларації майна на 1,7 млн. грн. Про це повідомляє пресслужба САП.

У декларації за 2020 рік народний депутат не вказав два автомобіля, якими він користувався та які на праві власності належать його близьким родичам. А також дохід цивільної дружини у сумі майже 95 тис грн. 

«Загалом сума незадекларованого майна більш ніж у 786 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб», – зазначили у САП.

Досудове розслідування розпочав генеральний прокурор за рапортом прокурорів САП у зв'язку з виявленням відповідних відомостей під час журналістського розслідування. Інформація підтвердилася матеріалами перевірки НАЗК і результатами розслідування детективів НАБУ.

За даними джерел агентства «Інтерфакс-Україна» у правоохоронних органах, у пресрелізі антикорупційного органу йдеться про чинного депутата від фракції ВО «Батьківщина» Михайла Волинця.

 

Теги: депутат прокурор декларація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Межі Києва і Київщини не могли бути визначені через блокування роботи Клочком 
Скандальний нардеп Клочко позбувся посади в робочій групі щодо визначення меж столиці 
Вчора, 16:12
Екснардеп організував схему, за якою «Одеський припортовий завод» продавав мінеральні добрива за цінами, нижчими від ринкових
Афера на Одеському припортовому заводі: НАБУ оголосило в розшук екснардепа
15 листопада, 11:38
Позиція України щодо переговорів після звільнення Херсона не змінилася
Чи змінилася позиція України щодо переговорів після визволення Херсона: роз'яснення нардепа
13 листопада, 01:31

Політика

САП повідомила про підозру чинному народному депутату
САП повідомила про підозру чинному народному депутату
Швеція внесла зміни у конституцію, аби посилити антитерористичний закон
Швеція внесла зміни у конституцію, аби посилити антитерористичний закон
Ізраїль розширить допомогу Україні
Ізраїль розширить допомогу Україні
Канада оголосила про новий пакет військової допомоги: що отримає Україна
Канада оголосила про новий пакет військової допомоги: що отримає Україна
Телеканал RT є інформаційною загрозою для всього світу – Центр стратегічних комунікацій
Телеканал RT є інформаційною загрозою для всього світу – Центр стратегічних комунікацій
Польський генерал запропонував розмістити системи ППО на території України
Польський генерал запропонував розмістити системи ППО на території України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Втрати ЗСУ у війні з Росією: Данілов відповів генералу США
46K
Вибухи на Київщині: перші подробиці
39K
Рашисти пішли в атаку у Запорізькій області – Арестович
32K
Зеленський оцінив прогнози Буданова щодо закінчення війни з РФ
30K
Головне за ніч: заклики до переговорів із Росією та наступ рашистів на Запоріжжі
27K
Українці закликають Зеленського позбавити Бойка звання Героя України: петиція

Новини

ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
14 листопада, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
14 листопада, 15:00
ЗСУ завдали серйозного удару по базі окупантів на Херсонщині
14 листопада, 07:02
ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
12 листопада, 06:59

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту