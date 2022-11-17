САП повідомила про підозру чинному народному депутату

На початку цього року на Волинця склали висновок щодо можливої брехні в декларацїі

Волинець нібито не задекларував користування позашляховиком Toyota Highlander 2019 року випуску

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила підозру чинному народному депутату, який умисно не вніс до декларації майна на 1,7 млн. грн. Про це повідомляє пресслужба САП.

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У декларації за 2020 рік народний депутат не вказав два автомобіля, якими він користувався та які на праві власності належать його близьким родичам. А також дохід цивільної дружини у сумі майже 95 тис грн.

«Загалом сума незадекларованого майна більш ніж у 786 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб», – зазначили у САП.

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Досудове розслідування розпочав генеральний прокурор за рапортом прокурорів САП у зв'язку з виявленням відповідних відомостей під час журналістського розслідування. Інформація підтвердилася матеріалами перевірки НАЗК і результатами розслідування детективів НАБУ.

За даними джерел агентства «Інтерфакс-Україна» у правоохоронних органах, у пресрелізі антикорупційного органу йдеться про чинного депутата від фракції ВО «Батьківщина» Михайла Волинця.