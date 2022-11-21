Справа «Межигір’я». НАБУ завершило розслідування та звернулося до двох Януковичів

У повістках НАБУ вказано місцепроживання підозрюваних: Віктор Янукович – у Ростові-на-Дону, Олександр Янукович – у Санкт-Петербурзі

Віктор та Олександр Януковичі підозрюються у заволодінні державним майном в особливо великих розмірах і відмиванні доходів

Національне антикорупційне бюро оприлюднило повістки про виклик експрезидента-втікача Віктора Януковича та його сина Олександра, підозрюваних у заволодінні державним майном в особливо великих розмірах і відмиванні доходів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на копії документів.

Обох Януковичів чекають 6 грудня 2022 року у будівлі НАБУ, що на столичній вулиці Василя Сурикова, 3. Слідство має намір вручити обвинувальні акти Віктору та Олександру Януковичам у рамках кримінального провадження № 42015000000002833, яке розслідувалося з 2015 року.

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Йдеться про так звану справу «Межигір’я» – комплекс будівель держрезиденціїї із земельними ділянками, який опинився у приватних руках у час, коли Віктор Янукович працював прем’єр-міністром у 2007 році. Роль його сина Олександра, за версією правоохоронців, полягала в організації створення та придбання суб’єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

У повістках НАБУ вказано місце проживання підозрюваних: Віктор Янукович – у Ростові-на-Дону, Олександр Янукович – у Санкт-Петербурзі.

У жовтні 2021 року детектив НАБУ зупинив досудове розслідування, посилаючись на те, що Януковичі переховуються від слідства і справжнє їхнє місцеперебування невідоме. Однак суд скасував постанову НАБУ. Ключова мотивація – стосовно Януковичів в Україні дозволено заочне досудове розслідування.

Крім цього, 3 листопада 2022 року Вищий антикорупційний суд дав час адвокатам Януковича (до 5 грудня) для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. Всього у справі 151 том письмових матеріалів та речові докази.