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Шевченку не дали підготуватися до суду, він звинуватив НАБУ та САП

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Шевченку не дали підготуватися до суду, він звинуватив НАБУ та САП
Ексголова НБУ Кирило Шевченко
фото: rbc.ua

Екскерівник НБУ Кирило Шевченко звинувачує два антикорупційні правоохоронні органи

Колишній голова НБУ Кирило Шевченко звинуватив два антикорупційні правоохоронні органи (НАБУ та САП) у тому, що йому не дають можливості належним чином підготуватися до захисту в суді. Про тиск на Шевченка повідомило одне з найбільших видань для фінансистів та банкірів Сentral Вanking.

Як нагадало видання, в Україні Шевченка оголосили у «міжнародний розшук» за те, що він нібито привласнив кошти в державному «Укргазбанку» ще до того, як очолив НБУ. При цьому прокурор повідомив адвоката Шевченка про судовий розгляд і надіслав 5000 сторінок матеріалів справи пізно ввечері засідання.

Цього часу було недостатньо для підготовки до слухання, яке розпочалося о 8:30 ранку. Крім того, Шевченку не дозволили взяти участь у засіданні щодо обрання йому запобіжного заходу. «За словами Шевченка, своєчасне подання документів захисту є обов'язковим і його недотримання мало анулювати клопотання прокурора. Але він сказав, що суд проігнорував доводи його адвоката з цього приводу і виніс ухвалу на користь прокурора», – пише Сentral Вanking.

Тепер Кирило Шевченко звинувачує НАБУ та САП у тому, що вони «вигадують черговий помітний заголовок». Усі звинувачення банкір заперечує. Ще кілька років тому ці ж звинувачення визнали необґрунтованими.

Шевченко пішов у відставку 4 жовтня, заявивши, що це сталося за станом здоров'я. Джерела, близькі до НБУ, підтвердили виданню, що Шевченко має проблеми зі здоров'ям. Коли новини про розслідування з'явилися у ЗМІ, Шевченко сказав, що його здоров'я погіршилося через жорсткий політичний тиск.

«Шевченко став керівником центрального банку в липні 2020 року після того, як Зеленський звільнив його попередника Якова Смолія. Смолій та інші високопосадовці центрального банку заявили, що вони стали мішенню для політично впливових осіб, незадоволених реформою українських банків, що проводиться НБУ», – пише видання.

Як повідомлялося раніше, 6 жовтня депутати Ради офіційно звільнили голову Нацбанку, того ж дня в НАБУ заявили, що він фігурує у справі про розтрату сотень мільйонів гривень в «Укргазбанку» як підозрюваний. Новим керівником Нацбанку призначили екс-главу Ощадбанку Андрія Пишного. Сам Пишний назвав головним пріоритетом роботи НБУ – початок нової програми МВФ.

 

Теги: прокурор розслідування розшук НАБУ САП Нацбанк Кирило Шевченко

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