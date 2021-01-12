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    Політика

    Нацпарк «Верховинський» в Карпатах став більше на 1,7 тис га – указ

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    Національний природний парк Верховинський - Нацпарк «Верховинський» в Карпатах став більше на 1,7 тис га – указ
    Національний природний парк Верховинський

    Зеленський підписав указ про зміну меж національного природного парку «Верховинський»

    Президент Володимир Зеленський підписав Указ «Про зміну меж території національного природного парку «Верховинський».

    Відповідний документ №2/2021 розміщений на сайті Глави держави.

    Відповідно до статті 54 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» постановляю: Змінити межі національного природного парку «Верховинський».

    «До території національного природного парку „Верховинський« погоджено в установленому порядку включення 1695,5 гектара земель державної власності на території Івано-Франківської області, що вилучаються у державного підприємства «Верховинське лісове господарство« і надаються національному природному парку у постійне користування», – йдеться в указі.

    В указі йдеться, що Кабінету Міністрів України необхідно забезпечити:

    • внесення у шестимісячний строк в установленому порядку змін до Положення про національний природний парк «Верховинський»;
    • вирішення протягом 2021 – 2023 років відповідно до законодавства питання щодо надання національному природному парку «Верховинський» у постійне користування 1695,5 гектара земель державної власності, що вилучаються у державного підприємства «Верховинське лісове господарство», та проведення державної реєстрації речових прав на відповідні земельні ділянки;
    • внесення протягом 2021 – 2023 років у встановленому порядку змін до Проекту організації території національного природного парку «Верховинський», охорони, відтворення і рекреаційного використання його природних комплексів та об’єктів.

    Та, зокрема, передбачати під час підготовки проектів законів про Державний бюджет України кошти, необхідні для функціонування національного природного парку «Верховинський» з урахуванням зміни меж його території.

    «Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування», – резюмуюється у документі.

    Теги: Володимир Зеленський Карпати (гори) президент парк указ
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