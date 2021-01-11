У генерала Хомчака та голови Чернігівської ОДА народилася дитина: фото

Дівчинку назвали Марією

Голова Чернігівської обласної державної адміністрації Ганна Коваленко, дружина головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Руслана Хомчака, народила дівчинку.

Про це Ганна Коваленко повідомила на своїй Facebook-сторінці.

Дівчинку назвали Марією.

«Марія Русланівна Хомчак сьогодні з'явилася на світ. Ми щасливі», – написала вона.

Коваленко також оприлюднила перше фото з дочкою.

До відома, відомий співак Тарас Тополя обурився призначенням дружини генерала Хомчака головою Чернігівської ОДА. За його словами, Анна Коваленко, яка недавно вийшла заміж за головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака, відзначилась неоднозначною поведінкою, коли активісти і правоохоронці намагались викрити махінації в системі медичного забезпечення Збройних сил України.

Як повідомлялося 15 жовтня, Головнокомандувач Збройних сил України 53-річний генерал-полковник Руслан Хомчак одружився з новопризначеною головою Чернігівської обласної державної адміністрації 29-річною Ганною Коваленко.

Також нагадаємо, 15 жовтня, президент Володимир Зеленський призначив ексжурналістку і колишню заступницю голови Офсу президента Анну Коваленко головою Чернігівської обласної державної адміністрації.