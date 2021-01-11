«Ми теж хочемо кататися на лижах». На Буковині перекрили дороги через високі тарифи на газ

Люди безперервно рухаються пішохідними переходами та заблокували рух транспорту

Наразі поліцейські не зафіксували порушень публічного правопорядку

У понеділок, 11 січня, біля Чернівецької міської ради та поблизу стаціонарного посту в селі Атаки Хотинського району, а також на центральній вулиці села Мамаївці Кіцманського району зібралося приблизно 170 буковинців. Люди вимагають скасування нових тарифів на постачання та споживання газу. Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

У населених пунктах люди безперервно рухаються пішохідними переходами та заблокували рух транспорту. До забезпечення громадського порядку задіяні співробітники секторів реагування патрульної поліції та дільничні офіцери.

«На місцях подій поліцейські слідкують за недопущенням порушень громадського порядку та дотриманням карантинних обмежень. Поліцейські груп превентивної комунікації ГУНП у Чернівецькій області роз’яснюють буковинцям правила поведінки під час акцій протесту та закликають неухильно їх дотримуватися», – йдеться в повідомленні Нацполіції.

Наразі поліціянти не зафіксували порушень публічного правопорядку. Акції протесту досі тривають у Чернівцях та Атаках, у Мамаївцях – завершилася. Там рух транспорту відновлений, заторів немає.

Нагадаємо, що 11 січня вийшли на протести жителі Івано-Франківська. А в Полтаві місцеві жителі готові до радикальних дій через підвищення тарифів за транспортування газу й самої вартості блакитного палива.