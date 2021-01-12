Стало відомо, хто представлятиме Україну на інавгурації президента США

Всі іноземні країни на інавгурації Байдена будуть представлені на рівні послів, зазначив Єльченко

Українську державу 20 січня на інавгурації президента США Джо Байдена офіційно представлятиме посол України у Вашингтоні Володимир Єльченко.

Про це з посиланням на слова дипломата повідомляє «Укрінформ».

«Інавгурація президента – це спеціальна церемонія в США, яка точно не пов’язана із зустрічами з іноземними лідерами. Для цього існують окремі офіційні візити», – пояснив Єльченко.

У пресслужбі посольства України в США уточнили, що це стосується всіх без винятку країн, які мають посольства в Сполучених Штатах. «Цього року інавгураційний комітет поінформував нотою всі іноземні дипломатичні представництва у Вашингтоні, що жодних змін стосовно рівня участі не передбачається», – зауважили в українському посольстві.

Колишній віцепрезидент США демократ Джо Байден здобув перемогу на виборах глави Білого дому 3 листопада 2020 року. Його інавгурація запланована на 20 січня.

За традицією, обраний президент складає присягу на балконі Конгресу США в присутності запрошених гостей та багатотисячного натовпу американців. Через карантинні заходи, пов’язані з пандемією COVID-19, інавгураційний комітет оголосив про обмеження на церемонії, а команда Джо Байдена й Камали Гарріс звернулася до американців із проханням залишатися вдома цього дня. Крім того, передбачаються зміни в процедурі традиційної ходи президента від Капітолію до Білого дому.

Як відомо, чинний президент США Дональд Трамп заявив, що не прийде на інавгурацію майбутнього президента Джозефа Байдена, яка відбудеться 20 січня. Таким чином Трамп стане четвертим президентом в історії США, який пропустить інавгурацію свого наступника.

Востаннє це сталося в 1869 році, коли президент Ендрю Джонсон, який залишав посаду, відмовився їхати на церемонію в тій самій кареті, що і новообраний президент Улісс Грант.

Зазначимо, напередодні Трамп вперше публічно визнав перемогу Байдена на виборах президента США.

Також ЗМІ повідомляли, що Трамп вивчав можливість помилувати самого себе.

Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.