Нарада голів фракцій Ради: озвучені підсумки зустрічі

На нараді обговорювалося питання запровадження локдауну

Наступні три тижні у Верховній Раді можуть бути сесійні. Про це повідомила співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко по завершенні наради лідерів фракцій і керівництва парламенту.

На своїй сторінці у Facebook Вона окреслила основні підсумки наради.

На зустрічі обговорювалося питання запровадження локдауну. «Щодо локдауну, схоже, в найближчі дні/тижні не планується. Що буде до Нового року, поки не прогнозують», - повідомила Геращенко.

Щодо бюджету, то його прийматимуть або на позачерговому засіданні Ради, або на черговому. «Категорично проти бюджету «Європейська Солідарність», там немає бачення підтримки лікарів, освітян, культури, натомість - все для силових структур. Відчуття, що всі ті, хто підтримав цей бюджет в першому читанні, підголоснуть і зараз», - зазначила Геращенко.

Також на нараді обговорювався законопроєкт про ФОП. За словами Геращенко, Офіс президента «наполягає на законопроєктах Зеленського по ФОП і РРО, хоч ці проєкти категорично не влаштовують мікробізнес».

Крім того, Офіс президента пропонує Раді розглянути законопроєкти Зеленського на підтримку бізнесу в умовах пандемії. Геращенко зазначила, що ці законопроєкти мали бути ще у березні, «але добре, що під критикою опозиції хоч зараз до цього руки дійшли». Вона заявила, що фракція «ЄС» готова їх підтримати.

Також Офіс президента наполягає на авторстві Зеленського в законі про відновлення відповідальності за декларування. «При цьому, що в його законопроекті виводяться за дужки чиновники МО, які відповідають за оборонні закупівлі ( цікава боротьба з корупцією), й також він написаний настільки непрофесійно, що не враховує рішення КС, чим знову створить правову колізію», - сказала Геращенко. Вона підкреслила, що «ЄС» за спільний законопроєкт ВР, напрацьований робочою групою. Його готові підписати керівники «ЄС» як компромісний і голосувати у Раді якнайшвидше.

Раніше глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Державний бюджет на 2021 рік буде ухвалений Верховною Радою наприкінці цього тижня або на наступному.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликав на суботу, 28 листопада, велику нараду, під час якої планували обговорити ключові питання, які розглядатиме парламент у грудні.