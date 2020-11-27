  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Оновлений проєкт бюджету: витрати на Раду і Кабмін збільшать на мільйони

    • Розсилка
    Більш ніж на 15% зростуть видатки на секретаріат Кабінету міністрів - Оновлений проєкт бюджету: витрати на Раду і Кабмін збільшать на мільйони
    Більш ніж на 15% зростуть видатки на секретаріат Кабінету міністрів

    Витрати в наступному році збільшать не тільки на Офіс президента, Раду і Кабмін, але й на всі правоохоронні відомства

    У 2021 році видатки на апарат Верховної Ради зростуть на 24% - до 2,529 млрд гривень. Про це йдеться в проєкті бюджету, поданому до другого читання.

    Більш того, до першого читання витрати на парламент були нижчі на 247 млн гривень.

    Також більш ніж на 15% зростуть видатки на секретаріат Кабінету міністрів - 1,1 млрд грн. До другого читання витрати зросли на 14 мільйонів.

    Крім того, витрати збільшать і на правоохоронні відомства.

    Як писав раніше «Главком», також зростуть витрати на офіс генерального прокурора. Вони складуть 11,5 млрд гривень, що у півтора рази більше, ніж в поточному році (+понад 2 млрд грн, порівняно з першим читанням).

    Витрати на Держбюро розслідувань зростуть відразу на 75% і складуть майже 2,5 млрд грн.

    На СБУ витрати збільшать майже на чверть - до 14,75 млрд гривень.

    Більше грошей витратять і на НАБУ - 1065 млрд гривень (+15,3%).

    На стільки ж зросте фінансування Держохорони - 1,65 млрд грн.

    При цьому, в оновленому проєкті державного бюджету на наступний рік пропонується скоротити витрати на:

    • Державне управління справами - на 130 млн грн;
    • державні капітальні витрати на розробку і реалізацію інвестиційних проектів - на 1,129 млрд грн;
    • Міністерство освіти і науки - на 4,097 млрд грн;
    • Пенсійний фонд - на 8,5 млрд
    • Держфонд регілнального розвитку - на 4,86 млрд.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в четвер, 26 листопада, затвердив проєкт державного бюджету на 2021 рік до другого читання. Запланований дефіцит бюджету до ВВП скоротили з 6% до 5,5%.

    У первинному проєкті бюджету дохідна частина становила 1,071 трлн, а видаткова 1,331 трлн гривень. До другого читання Кабмін затвердив заплановані доходи на рівні 1,096 трлн, а витрати - 1,328 трлн гривень.

    Відомо, що Кабмін передав проект держбюджету на розгляд Ради.

     Читайте також: Видаткова частина проєкту держбюджету: кому додали, а у кого забрали кошти

     

    Найбільше витратять на МВС - майже 86 млрд гривень, але в процентному співвідношенні збільшення є найнижчим - 4,6% або 3,78 млрд грн.

     

    Теги: Кабмін МВС Верховна Рада СБУ Міністерство освіти і науки бюджет НАБУ Офіс Генерального прокурора Держбюджет фінансування Пенсійний фонд Офіс президента парламент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies