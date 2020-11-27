Оновлений проєкт бюджету: витрати на Раду і Кабмін збільшать на мільйони

Більш ніж на 15% зростуть видатки на секретаріат Кабінету міністрів

Витрати в наступному році збільшать не тільки на Офіс президента, Раду і Кабмін, але й на всі правоохоронні відомства

У 2021 році видатки на апарат Верховної Ради зростуть на 24% - до 2,529 млрд гривень. Про це йдеться в проєкті бюджету, поданому до другого читання.

Більш того, до першого читання витрати на парламент були нижчі на 247 млн гривень.

Також більш ніж на 15% зростуть видатки на секретаріат Кабінету міністрів - 1,1 млрд грн. До другого читання витрати зросли на 14 мільйонів.

Крім того, витрати збільшать і на правоохоронні відомства.

Як писав раніше «Главком», також зростуть витрати на офіс генерального прокурора. Вони складуть 11,5 млрд гривень, що у півтора рази більше, ніж в поточному році (+понад 2 млрд грн, порівняно з першим читанням).

Витрати на Держбюро розслідувань зростуть відразу на 75% і складуть майже 2,5 млрд грн.

На СБУ витрати збільшать майже на чверть - до 14,75 млрд гривень.

Більше грошей витратять і на НАБУ - 1065 млрд гривень (+15,3%).

На стільки ж зросте фінансування Держохорони - 1,65 млрд грн.

При цьому, в оновленому проєкті державного бюджету на наступний рік пропонується скоротити витрати на:

Державне управління справами - на 130 млн грн;

державні капітальні витрати на розробку і реалізацію інвестиційних проектів - на 1,129 млрд грн;

Міністерство освіти і науки - на 4,097 млрд грн;

Пенсійний фонд - на 8,5 млрд

Держфонд регілнального розвитку - на 4,86 млрд.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в четвер, 26 листопада, затвердив проєкт державного бюджету на 2021 рік до другого читання. Запланований дефіцит бюджету до ВВП скоротили з 6% до 5,5%.

У первинному проєкті бюджету дохідна частина становила 1,071 трлн, а видаткова 1,331 трлн гривень. До другого читання Кабмін затвердив заплановані доходи на рівні 1,096 трлн, а витрати - 1,328 трлн гривень.

Відомо, що Кабмін передав проект держбюджету на розгляд Ради.

Найбільше витратять на МВС - майже 86 млрд гривень, але в процентному співвідношенні збільшення є найнижчим - 4,6% або 3,78 млрд грн.