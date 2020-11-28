«Слуги» назвали строки ухвалення бюджету-2021

Давид Арахамія запевняє, що у парламенті є 226 голосів за бюджет

Державний бюджет на 2021 рік буде ухвалений Верховною Радою наприкінці цього тижня або на наступному.

Про це заявив сьогодні на брифінгу глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія на брифінгу, передає РБК-Україна.

«Виглядає так, що бюджет погодили врешті-решт з МВФ, дефіцит погодили. І будемо обговорювати на цьому тижні в залі. А далі подивимося, чи ми його наприкінці тижня зможемо проголосувати, чи якщо обговорення трошки затягнуться, тоді наступного тижня точно проголосуємо», – сказав він.

За його словами, у парламенті є 226 голосів за бюджет.

«Я думаю, що є», – сказав він і додав, що крім фракції «Слуга народу» за документ проголосують ті ж фракції та групи, які підтримали законопроект у першому читанні – «Батьківщина», «За майбутнє», «Довіра».

Нагадаємо, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в четвер, 26 листопада, затвердив проєкт державного бюджету на 2021 рік до другого читання. Запланований дефіцит бюджету до ВВП скоротили з 6% до 5,5%.

У первинному проєкті бюджету дохідна частина становила 1,071 трлн, а видаткова 1,331 трлн гривень. До другого читання Кабмін затвердив заплановані доходи на рівні 1,096 трлн, а витрати - 1,328 трлн гривень.

Відомо, що Кабмін передав проект держбюджету на розгляд Ради.

Згідно з оновленим проєктом бюджету видатки зростуть на правоохоронні органи, Кабмін, Офіс президента, Верховну Раду.